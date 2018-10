En octobre, on « Marche, roule, bouge… vers l’école »

Depuis plus de quarante ans, le transport actif vers l’école est en déclin. Seulement le tiers des déplacements des élèves du primaire sont effectués de façon active, le plus souvent à pied et très rarement à vélo.1 Les partenaires du Regroupement en saines habitudes de vie de Longueuil (RSHVL) souhaitent renverser cette tendance et redonner vie à cette habitude qui était pourtant la norme chez les enfants il y a quelques décennies à peine.

Le RSHVL tient la deuxième édition de la campagne de sensibilisation « Marche, roule, bouge… vers l’école! », qui vise à encourager les déplacements actifs et à rappeler l’importance pour chacun d’adopter des comportements sécuritaires aux abords des écoles. En octobre, dans le cadre du Mois international Marchons vers l’école, la Ville de Longueuil, les Centres intégrés de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre et de la Montérégie-Est, le Service de police de l’agglomération de Longueuil et la Commission scolaire Marie-Victorin s’unissent pour promouvoir le transport actif, non seulement pour favoriser la santé des jeunes longueuillois, mais également pour améliorer leur sécurité sur le chemin de l’école. Le concours « Soulier d’or » et la diffusion d’un outil de sensibilisation dans les écoles participantes sont au cœur de cette campagne, qui se tiendra du 1er au 5 octobre 2018.

Rappelons qu’au cours des derniers mois, les partenaires se sont mobilisés pour sécuriser les déplacements autour d’écoles primaires de Longueuil dans le cadre du programme « À pied, à vélo, ville active » de Vélo Québec. Ils comptent poursuivre leur travail afin de maintenir les actions visant à encourager le transport actif au sein de la population.

Le RSHVL a été constitué en 2014 afin de promouvoir l’adoption et le maintien d’une saine alimentation et d’un mode de vie actif chez les jeunes longueuillois de 0 à 21 ans et leur famille. Ce regroupement est composé de partenaires des milieux de la santé, de l’éducation et du municipal.

(Source : Ville de Longueuil)