Les employeurs peuvent maintenant présenter une demande dans le cadre d’Emplois d’été 2018

Afin qu’un plus grand nombre de jeunes Québécois puissent travailler l’été prochain, le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, Xavier Barsalou Duval, invite les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les petites entreprises de la circonscription comptant 50 employés et moins, à présenter une demande de financement.

Le programme Emplois d’été Canada crée des occasions d’emplois d’été pour les étudiants à temps plein âgés entre 15 et 30 ans. Dans la circonscription de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, les priorités locales établies sont les secteurs ruraux et défavorisés, les organismes à but non lucratif, les 1er emplois dans le domaine d’études, la 1er chance à l’emploi et à l’apport au développement économique, social ou culturel. Nous encourageons tout de même l’ensemble les employeurs admissibles à faire une demande. Les employeurs peuvent présenter une demande jusqu’au 2 février 2018. Les employeurs dont la demande sera approuvée pourront engager des étudiants dès le mois d’avril 2018.

Les faits en bref

• Les employeurs du secteur sans but lucratif peuvent recevoir jusqu’à 100 % du salaire horaire minimum établi dans leur province ou territoire et des charges sociales liées à l’emploi.

• Les employeurs du secteur public et les petites entreprises comptant jusqu’à 50 employés peuvent recevoir jusqu’à 50 % du salaire horaire minimum de leur province ou territoire.

• Depuis 2005, ce programme a permis d’offrir des emplois à plus de 904 000 étudiants.

« Ce programme fédéral est en partie financé par les contribuables québécois. Dans un Québec souverain, nous pourrions administrer nous-mêmes un programme semblable afin de soutenir les employeurs et les jeunes aux études, et nous y apporterions certainement quelques modifications, telle la période couverte par le financement, jugée trop courte à l’heure actuelle. Mais d’ici là, je suis heureux de pouvoir participer au développement et à l’amélioration des conditions de travail des organismes et des entreprises de la circonscription et au soutien de la jeunesse dans sa recherche d’emploi », a déclaré le député Xavier Barsalou-Duval.

Pour obtenir plus d’information et pour présenter une demande, consultez le Canada.ca/emplois-ete-canada ou visitez un Centre Service Canada.

Renseignements:

Bureau du député

Monsieur Xavier Barsalou-Duval

Circonscription de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

450 652-4222

xavier.barsalou-duval.c1@parl.gc.ca