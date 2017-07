Émission Les Chefs : Marie-Catherine quitte l’aventure

Crédit photo : Marc-André Lapierre

Au terme de la deuxième émission des Chefs, Marie-Catherine Lake a quitté la brigade. La participante bouchervilloise est bien sûr déçue d’être sortie aussi vite de l’aventure, mais garde un excellent souvenir de sa première expérience de compétition culinaire et de télévision.

Pour ce deuxième défi, les candidats devaient réaliser un plat gastronomique avec une variété de poulets qui leur avait été assignée par hasard. Marie-Catherine s’est retrouvée avec le poulet noir Ayam Cemani, qu’elle devait désosser par le dos, pour ensuite le farcir et le présenter avec des garnitures; le tout en 1 h 45. À quelques secondes de la fin, la sous-chef du restaurant Le Tirbouchon n’a pu finir de monter son assiette, ce qui l’a mise en danger et a dû participer au duel pour éviter l’élimination.

« Est-ce que j’ai paniqué? C’est vraiment peu dire! Le temps passe à une vitesse faramineuse, sans compter qu’au fur et à mesure que l’on avance, on est distraits et on fait des erreurs que l’on voit, mais il est trop tard pour les corriger, exprime celle qui est revenue avec une bourse de 1 000 $. Même si j’ai donné mon 100 %, j’étais frustrée contre moi d’avoir manqué mon assiette de quelques secondes. Je suis tout de même contente de la performance que j’ai livrée. »

C’est grâce à un ami qui travaille sur la production de l’émission que Marie-Catherine a tenté sa chance, par curiosité. Sans attente particulière, la jeune femme de 26 ans y allait dans le but d’apprendre de tout le monde, mais aussi sur elle-même. « Je ne me considère pas comme une personne de nature compétitive, donc je m’attendais à voir jusqu’où je pouvais repousser mes propres limites et comment je réagirais en compétition; parce que c’était un environnement très différent de celui du travail. »

Voyager et vivre pour manger

La passion de Marie-Catherine pour la cuisine lui a été transmise de sa grand-mère. « Quand j’étais jeune, ma grand-mère me servait du fromage bleu au petit-déjeuner!, dit-elle en riant. Elle avait un immense potager et elle m’a appris l’importance de savoir d’où vient ce qu’on mange et de respecter les aliments. Ça m’a toujours fascinée de voir tout ce qu’on peut faire avec un simple légume. Je crois que tout a inconsciemment commencé à ce moment-là. »

Aujourd’hui, Marie-Catherine se captive pour la cuisine moyenne-orientale, plus précisément les mets marocains. Mais elle ne veut pas s’arrêter là. « Je voyage et vis pour manger! Je veux voyager plus, découvrir de nouvelles saveurs et recettes, et rencontrer des cuisiniers étrangers. »

Une notoriété reconnue

Depuis son premier passage à l’émission, Marie-Catherine ne passe plus inaperçue à Boucherville. Mais le changement qu’elle a particulièrement remarqué, c’est le regard de ses collègues. « Quand on est une fille, ce n’est pas toujours facile de faire sa place en cuisine, dans un milieu plus masculin, raconte-t-elle. Depuis l’émission, le regard de mes collègues à changer, je sens qu’ils ont plus de respect envers mon travail et moi. »

Enfin, avec toutes les connaissances acquises à ce jour et celles qu’elle désire assimiler, Marie-Catherine rêve d’ouvrir son restaurant. « Je rêve d’avoir ma petite équipe, dont chaque membre aura sa spécialité, qui accueillera et servira la clientèle comme si elle était invitée à manger à sa propre table. »