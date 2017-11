Les élus municipaux de Boucherville reçoivent leurs affectations

Tel que prévu, les élus municipaux se sont vu attribuer leurs assignations sur les comités ad hoc de la Ville, à la première séance du conseil le 20 novembre dernier. Au point de départ, précisons que le maire Jean Martel est membre d’office de tous ces comités. M. Martel siège également au CA de la Communauté métropolitaine de Montréal. Voici la liste des responsabilités des conseillers de son équipe.

Raouf Absi

Groupe de travail sur les ressources financières, les ressources humaines et les ressources informationnelles; commission de la vie communautaire, de la culture et des sports; délégué au CA de la Société d’exploitation des glaces; comité orientation famille.

Anne Barabé

Présidente de la commission sur l’agenda 21, du Groupe de travail sur l’environnement et du comité consultatif d’urbanisme en plus d’être déléguée à la Société de développement commercial du Centre urbain de Boucherville; siège aussi à la commission de l’environnement de la CMM et à la commission de l’environnement et de l’aménagement de l’agglomération de Longueuil.

Josée Bissonnette

Comité consultatif d’urbanisme; commission de la vie communautaire, de la culture et des sports; comité orientation famille; Groupe de travail sur l’environnement; comité consultatif des arts; déléguée sur les dossiers communications de la Ville et auprès de la Table de concertation des organismes communautaires tout comme auprès de la Coopérative jeunesse de services.

Isabelle Bleau

Commission sur l’agenda 21; comité orientation famille; Groupe de travail sur l’environnement; commission des aînés; comité des citoyens du district électoral no 1 ( Marie-Victorin ) et déléguée au dossier à l’égard des personnes handicapées.

Jacqueline Boubane

Comité de retraite des employés de la Ville; déléguée au dossier Boucherville équitable; siège aussi au comité consultatif agricole et au comité de retraite des pompiers à la table de l’agglomération de Longueuil.

François Desmarais

Commission des jumelages et commission de toponymie.

Magalie Queval

Commission de la vie communautaire, de la culture et des sports; comité consultatif des arts; CA du Réseau de transport de Longueuil.

Lise Roy

Commission de la circulation et du transport; Groupe de travail sur les ressources financières, les ressources humaines et les ressources informationnelles; Groupe de travail sur les mesures d’urgence; déléguée au CA du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois; déléguée sur les ressources informationnelles; commission du budget, des finances et de l’administration à l’agglomération de Longueuil tout comme à la commission de la sécurité publique. Beaucoup de pain sur la planche pour les élus municipaux!