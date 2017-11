Les élus municipaux de Boucherville sont désormais assermentés

Le maire Jean Martel et les membres de son équipe ont participé à une cérémonie officielle d’assermentation le 10 novembre dernier à la salle du conseil de l’hôtel de ville. Comme le veut la tradition, après les élections, les nouveaux élus prononcent à tour de rôle un serment sur leur engagement à remplir leurs responsabilités au cours du mandat 2017-2021. La greffière Marie-Pier Lamarche, directrice du scrutin, les accompagnait dans cette formalité. À noter que les deux conseillères municipales élues par acclamation, Josée Bissonnette et Magalie Queval, avaient déjà été assermentées auparavant, à la suite de la proclamation de leur élection.

Pour l’occasion, les élus municipaux avaient invité leurs proches à l’hôtel de ville afin qu’ils assistent à cette cérémonie. L’atmosphère était chaleureuse et détendue. Dans une brève allocution, le maire Jean Martel a rendu hommage à deux anciens membres du conseil municipal, Dominic Lévesque et Yan Savaria pour le travail qu’ils ont accompli durant le mandat précédent. M. Lévesque a choisi volontairement de quitter la vie publique et M. Savaria a été défait dans le district Marie-Victorin.

Le maire a aussi confirmé qu’il maintenait la démarche de participation citoyenne amorcée en 2009. Au cours des prochains jours, priorité sera accordée à la préparation du prochain budget de la Ville. Habituellement, le budget est présenté aux citoyens au mois de décembre. Il ne reste que quelques semaines pour que l’exercice budgétaire soit terminé à temps. Quant à savoir quelles seront les responsabilités qui seront dévolues à chacun des élus, il faudra attendre encore quelques jours. Au moment de mettre sous presse, les assignations des conseillers municipaux devaient être confirmées à la séance du conseil du 20 novembre.