Les élus de la région se prononcent sur l’arrivée des demandeurs d’asile

L’accueil de demandeurs d’asile haïtiens depuis le 11 août à la résidence Havre Providence, dans le Vieux-Boucherville, a soulevé un certain nombre d’inquiétudes chez les citoyens. Afin de rassurer la population, la Ville a tenu à faire le point sur ce dossier. Les Soeurs de la Providence, propriétaires du centre Havre Providence, ont conclu une entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour en faire un lieu d’hébergement transitoire pour l’accueil de ces nouveaux arrivants.

Quelque 90 unités sont utilisées dans le cadre de cette entente. Présentement, 180 personnes y logent pour une période indéterminée. Lorsqu’elles auront quitté les lieux, il y aura une rotation des demandeurs d’asile. «La Ville a été placée devant un fait accompli. Notre préoccupation première demeure la sécurité des demandeurs d’asile et celle de la population», a affirmé le maire Jean Martel, se voulant rassurant.

Pour assurer la quiétude du quartier, les personnes hébergées sont soumises à un code de vie. Des agents de sécurité sont présents pour voir au bon déroulement des opérations. Le Service de sécurité publique de Longueuil est avisé de la présence des demandeurs d’asile à Boucherville. Pour ce qui est des coûts liés à cette prise en charge, la Ville n’a aucun frais direct à absorber, a fait savoir le maire Martel. Autrement dit, il n’y aura aucune incidence sur le compte de taxes foncières des contribuables de Boucherville.

Nathalie Roy

La députée de Montarville, Nathalie Roy, critique de la deuxième opposition en matières d’Intégrité, Laïcité et Immigration, demande aux responsables de l’hébergement des demandeurs d’asile des garanties pour assurer la sécurité et la quiétude des résidents du quartier où est situé le Havre Providence. «Jusqu’à présent, ça se passe bien; l’encadrement est là», note-t-elle. Mme Roy a d’ailleurs l’intention de passer faire un tour à cette résidence.

Elle insiste également sur le nombre limite de personnes qui peuvent résider au Havre Providence. «Je veux m’assurer que la capacité d’accueil de 300 personnes soit respectée et qu’on ne la dépasse pas», ajoute-t-elle. L’occupation de cette résidence est actuellement pour une période indéterminée.

Xavier Barsalou-Duval

De son côté, le député fédéral de Pierre-Boucher-LesPatriotes-Verchères, Xavier Barsalou-Duval, souhaiterait que le gouvernement mette un terme à l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs, en vigueur depuis la fin 2004. En vertu de cet accord, les demandeurs d’asile sont tenus de présenter leur demande dans le premier pays sûr où ils arrivent, à moins d’être visés par une exception prévue par l’Entente. «Les Haïtiens résidant aux États-Unis ne peuvent pas transférer en ce moment par les douanes régulières; voilà pourquoi ils traversent les frontières illégalement. S’ils se présentent aux postes frontaliers, ils sont automatiquement retournés aux États-Unis en vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs.», explique en substance le député.

«Les demandeurs d’asile doivent passer par les postes frontaliers. Ces structures permettent de contrôler les entrées et les sorties des gens pour des questions de sécurité et ainsi éviter l’anarchie», ajoute-t-il. Par ailleurs, M. Barsalou-Duval recommande que les demandes de résidence de ces nouveaux arrivants soient traitées dans un délai raisonnable afin de réduire les dépenses liées à l’hébergement de ces personnes. Il estime que les fonctionnaires devront faire des heures supplémentaires compte tenu des coupures de personnel dans la fonction publique au cours des dernières années.

À noter qu’à la demande des autorités responsables de l’hébergement au Havre Providence, le Centre d’action bénévole de Boucherville a délégué quelques bénévoles pour aider à l’accueil des gens et à l’installation. Plusieurs citoyens ont offert leur aide.