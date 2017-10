Élu sans opposition avec sept conseillers municipaux, le maire Martin Damphousse remercie les Varennois pour leur confiance

Crédit photo : Courtoisie

Nouvellement réélu sans opposition avec sept conseillers et conseillères municipaux sur un total de huit, le maire Martin Damphousse, au nom de ses collègues, tient à remercier vivement les citoyens pour leur confiance.

« Cette élection par acclamation nous envoie un message clair à l’égard de ce que nous avons accompli dans les dernières années. Un tel appui nous encourage à poursuivre notre travail et à réaliser beaucoup d’autres projets pour les familles. Merci du fond du coeur! », affirme le maire Martin Damphousse.

Au cours des prochains jours, le nouveau conseil municipal aura pour tâche d’élaborer le budget pour l’année 2018 ainsi que le programme triennal des immobilisations. Chacun des engagements annoncés aura une incidence positive pour les Varennois, dont le maintien d’un bas niveau de taxation. Le maire et les élus entendent aussi lancer en 2018 une vaste consultation citoyenne sur les projets d’avenir de Varennes.

« Nous continuerons à prendre des décisions de façon démocratique et transparente afin de faire avancer rapidement les projets dans un climat serein et prospère », conclut le maire Martin Damphousse qui souligne également l’excellent travail des employés municipaux.

