Les élèves Jazz-Pop de l’école le Carrefour à Varennes s’illustrent ici et à l’étranger

Crédit photo : Courtoisie

Chaque année, les élèves du projet pédagogique particulier (PPP) Jazz-Pop de l’école le Carrefour de Varennes participent à des compétitions musicales d’envergure, dont le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. Ce prestigieux festival, qui a lieu tous les ans à Sherbrooke, réunit quelque huit mille étudiants venant de partout au Québec pour une compétition musicale de haut niveau.

Le 18 mai dernier, les élèves des ensembles Carrefour Jazz 5 et Carrefour Jazz 4 y ont remporté la mention or dans la catégorie programme concentration. Les ensembles Carrefour Jazz 1, Carrefour Jazz 2, Carrefour Jazz 3 et l’harmonie B ont récolté la mention argent.

Plus tôt cette année, soit du 19 au 26 avril, les finissants du PPP Jazz-Pop ont participé au Festival Disney à Orlando — une autre compétition très courue. Ils se sont vu attribuer la mention Excellent performance par un jury international. De plus, Meg-Anne Duchesneau a remporté le trophée Soliste de Jazz exceptionnelle pour l’exécution d’une pièce à la flûte traversière. Finalement, l’ensemble a reçu un trophée soulignant la grande qualité d’exécution lors d’un concert donné devant public au Disney Springs.

Monsieur Mario Couture, enseignant responsable du PPP Jazz-Pop de l’école, s’est dit très heureux du travail des étudiants : « Les jeunes ont livré une très belle performance à chaque occasion et ils ont fait honneur à l’école. J’étais très fier d’eux. »

Pour en apprendre davantage sur le PPP Jazz-Pop de l’école le Carrefour veuillez communiquer avec Mario Couture au 450 645-2363 poste 6515.