Les élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs à Boucherville de plus en plus écoresponsables

Crédit photo : Commission scolaire des Patriotes

Faire des choix réfléchis en lien avec le maintien de la qualité de l’environnement commence tôt dans la vie. En ce sens, la Commission scolaire des Patriotes, de concert avec une firme spécialisée en économie d’énergie, a lancé une campagne de sensibilisation qui a inclus un concours d’initiatives vertes auprès des élèves des écoles primaires du territoire le printemps dernier. À l’école Les Jeunes Découvreurs de Boucherville, la classe de Carole Leroux s’est illustrée à ce concours grâce à son projet intitulé « Agissons aujourd’hui pour demain! ».

Les 23 jeunes participants ont réussi à intégrer au quotidien des moyens simples de faire leur part pour l’environnement dans leur classe. Parmi les trucs mis de l’avant, l’utilisation du vermicompostage, de semences, de guenilles lavables plutôt que de papier absorbant jetable, de contenants réutilisables, sans oublier la récupération de l’eau inutilisée dans les gourdes et la fabrication de papier à partir de fibres recyclées. Bref, une série de gestes qui s’inscrivent dans une démarche de citoyen engagé et écoresponsable. Tout à leur honneur! Au final, la classe a remporté le concours d’initiatives vertes de la commission scolaire.

Comme premier prix, les gagnants ont participé à une vidéo d’une durée de huit minutes dans laquelle ils présentaient et décrivaient à tour de rôle leurs initiatives de groupe. Le tournage s’est tenu en mai dernier. Ce clip peut être visionné à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=BZSapsRYz1k&feature=youtu.be.

La commission scolaire accorde de plus en plus d’importance à l’efficacité énergétique afin de réaliser des économies à cet égard.