Les élèves de la CSMV décrochent 9 médailles aux Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique

Les élèves de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) ont récolté neuf médailles, dont trois médailles d’or et cinq d’argent, lors des 15es Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique. Il s’agit d’une année exceptionnelle pour les élèves de la CSMV!

Quatorze élèves de la CSMV ont joint les rangs de la délégation montérégienne qui comptait 49 candidats provenant de huit commissions scolaires de la région pour prendre part aux compétitions qui avaient lieu à Montréal les 3 et 4 mai derniers. Les résultats sont exceptionnels avec un bilan de trois médailles d’or, cinq d’argent, une de bronze et un médaillon d’excellence pour les élèves de la CSMV.

Les élèves du Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy ont fait honneur à leur programme et à leurs enseignants en décrochant sept médailles! Trois médailles d’or ont été remises, soit à Olivier Soumis pour le programme d’Électricité, Léo Boulanger pour Vente-Conseil et Benjamin Hébert pour le programme de Techniques d’usinage. Pour ce dernier programme, Jean-Alexandre Chartier s’est aussi approprié la médaille d’argent. Guillaume Boily a obtenu la médaille d’argent pour le programme de Réfrigération. Mathieu Maisonneuve et Benjamin Lemieux ont également obtenu leur place sur le podium pour le programme de Charpenterie-menuiserie, respectivement avec les médailles de bronze et d’argent.

Le Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau compte deux médaillés d’argent, soit Nelson Alexander Ramos-Sotil pour le programme Service de la restauration et Cyprien Martin pour le programme de Pâtisserie. Notons qu’un élève du programme d’Infographie a également reçu un médaillon d’excellence, soit Antony Roy; un médaillon d’excellence est décerné à un élève ayant cumulé un pointage supérieur à la moyenne dans son programme.

Notons également la participation d’autres élèves de la CSMV aux compétitions québécoises en raison de leurs excellents résultats aux Olympiades de la formation professionnelle en Montérégie soit : Pierre-Alexandre Gauthier de Saint-Basile-le-Grand pour le programme de Briquetage, Eddy Rakotomalala de Longueuil pour le programme de Comptabilité, Carolanne Rousseau pour le programme de Secrétariat et François-Xavier Véronneau de Sainte-Julie pour le programme d’Infographie. Ces élèves ont bénéficié de la présence de leurs enseignants pour leur entrainement dans le cadre de ces compétitions soit : Daniel Bergeron (Briquetage), Mireille Robitaille (Comptabilité et Secrétariat) ainsi que Caroline Austin et Denis Dechamps (Infographie). Ils représenteront le Québec dans quelques jours.

Les Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique permettent de déterminer les candidats et les candidates qui seront délégués pour représenter le Québec à la grande finale canadienne qui aura lieu à Edmonton, en Alberta. Olivier Soumis, Benjamin Hébert, Mathieu Maisonneuve, Cyprien Martin et Antony Roy auront cet honneur. Peu de temps nous sépare de cet événement d’envergure puisque c’est du 3 au 6 juin que se tiendront les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.

Ces compétitions permettront de sélectionner celles et ceux qui auront ensuite la chance unique de représenter le Canada au Mondial des métiers. Cet événement aura lieu en août l’an prochain à Kazan en Russie. On se rappellera que Daphné Héroux est la dernière élève de la CSMV qui a vécu cette formidable expérience qu’est le Mondial des Métiers. L’élève du programme de Pâtisserie au Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau avait alors participé aux compétitions qui se déroulaient aux Émirats arabes unis, et plus précisément à Abu Dhabi en 2017. Elle était alors la sixième élève du CFP Jacques-Rousseau à se rendre au Mondial des Métiers à titre de représentante canadienne pour le programme de Pâtisserie.

(Source : CSMV)