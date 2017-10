Un élève méritoire en football au programme sport-études de l’école de Mortagne reçoit une bourse

Crédit photo : École secondaire de Mortagne

La Concentration-Football De Mortagne est heureuse d’annoncer le lauréat 2016-2017 de la Bourse de leadership et d’excellence Wampole. Il s’agit de Marc-Antoine Bussière, un joueur de catégorie Midget évoluant pour les Grizzlis de Boucherville. Celui-ci a obtenu la meilleure moyenne générale de l’année ainsi que des distinctions dans six matières en plus d’avoir été nommé Coup de coeur 2017 en secondaire 3.

Mention spéciale également aux autres nominés du dernier gala Sports-Études en juin dernier, soit Alexis Marcotte (Pirates du Richelieu), Rémi Nadeau (Grizzlis de Boucherville), Thomas Charest (Rebelles de St-Hubert) et Samuel Hurtubise (Grizzlis de Boucherville). Félicitations pour leur excellence académique et leur leadership sportif.

La bourse Wampole se veut une bourse annuelle de 500$ sous forme de crédit pour les frais de participation au programme Football De Mortagne. Les nominés sont retenus selon les critères suivants : comportement en classe, engagement démontré dans le cadre du volet d’implication communautaire du programme, attitude et leadership sur le terrain et lors des entrainements en gymnase et plateaux extérieurs de même que leur moyenne scolaire générale.

(Source : École secondaire de Mortagne)