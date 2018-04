Un élève de quatrième secondaire de l’école De Mortagne reçoit le Prix John Hendrie 2017

Élève de quatrième secondaire ayant démontré un intérêt certain pour la matière pendant les cours d’histoire, Zidane Bruno vient d’être honoré à l’école De Mortagne. Il est le récipiendaire du Prix John Hendrie, du nom d’un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a été actif au sein de la Marine royale canadienne. Passionné par l’histoire et gardien de la jeunesse, M. Hendrie livre depuis plusieurs années des messages d’espoir et d’amour aux jeunes à travers ses témoignages.

Zidane Bruno a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne en histoire. La Légion Royale Canadienne, Filiale 266 Pierre-Boucher à Boucherville, lui a remis une bourse de $100 et un livre à caractère historique. Une plaque honorifique sur laquelle son nom est gravé est affichée à l’école. Ce jeune élève participe à la vie scolaire en prenant part à des activités parascolaires, comme des voyages et s’implique dans la communauté par le biais du bénévolat et d’entraides.

« Par son sens du devoir accompli, sa grande diplomatie et son attitude respectueuse, Zidane est un être généreux. Il est également un bénévole impliqué dans plusieurs causes », note au passage François Desmarais, enseignant en histoire et responsable du Prix John Hendrie à l’école De Mortagne.