Un élève de l’école de Mortagne reçoit une bourse de Golf Québec

Crédit photo : Mention de source : TVGO

Le Programme de bourses Golf au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec a récemment permis d’encourager 28 jeunes athlètes, âgés de 13 à 17 ans, en leur attribuant une contribution financière substantielle. Parmi les récipiendaires de ces bourses figure un élève en 4e secondaire de l’École de Mortagne, Laurent Desmarchais. Ce résident de Longueuil a terminé troisième au Championnat provincial junior 2017 et deuxième à l’Invitation junior Graham Cooke 2017. Membre du Club de golf de La Vallée du Richelieu, Laurent a obtenu une bourse de 3000 $ à l’issue de cette remise.

« Depuis la mise en place du soutien financier en collaboration avec la FAEQ, nous avons été témoins de l’impact du programme auprès des athlètes. Plusieurs boursiers soutenus au cours des dernières années ont obtenu d’excellents résultats sportifs. Ce soutien financier est non seulement une façon de les encourager à se dépasser au golf, mais également dans leurs études dans un environnement qui leur procure un encadrement de qualité » a mentionné Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec.

« Aux derniers Jeux du Canada 2017 tenus à Winnipeg cet été, les golfeuses et golfeurs du Québec ont non seulement remporté les grands honneurs des compétitions par équipe masculine et féminine mais ils se sont aussi distingués au niveau individuel féminin et masculin, alors que ce sont deux boursiers du Programme de bourses Golf Québec/FAEQ qui sont montés sur la première marche du podium, soit Céleste Dao chez les dames (boursière en 2014, 2015 et 2016) et Christopher Vandette chez les messieurs (boursier en 2015 et 2016) », s’est réjouie la directrice générale de la FAEQ, Patricia Demers.