Un élève de Boucherville organise un spectacle bénéfice pour la Fondation du CHU Sainte-Justine

Élève de 5e secondaire à l’École d’éducation internationale de McMasterville, Antoine Bombardier a eu une idée originale pour le projet personnel requis dans son parcours scolaire: il organise un spectacle-bénéfice dont les recettes seront remises à la Fondation du CHU Sainte-Justine pour le Centre d’Excellence en Traumatologie de cet établissement hospitalier. L’humoriste Mario Tessier sera l’invité de cette soirée. Objectif : attirer environ 600 personnes.

Pour ce jeune Bouchervillois âgé de 16 ans, l’organisation de cette activité se veut une façon bien concrète de remercier le Centre de traumatologie du CHU Ste-Justine de lui avoir sauvé la vie. Rappel des faits. À l’été 2014, lors d’une excursion avec ses proches sur le lac Masson, dans les Laurentides, l’embarcation à bord de laquelle Antoine se trouvait a été percutée par un autre bateau. L’accident a été grave. Le jeune adolescent, alors âgé de 13 ans, a été conduit à l’hôpital; il avait subi un traumatisme crânien sévère. Il fut plongé dans un coma artificiel et passa trois jours aux soins intensifs avant d’être transféré en traumatologie.

Par la suite, une longue convalescence l’attendait. Il lui fallait retrouver son équilibre en faisant de la physiothérapie pendant plusieurs mois, à raison de trois séances par semaine. L’année suivante, il retourna en classe mais avait une certaine difficulté à se concentrer durant les cours. Depuis, il a repris sa situation en mains. Il a su faire preuve de courage et de patience.

Depuis lors, Antoine est devenu Ambassadeur pour le Défi-jeunesse du Centre de traumatologie du CHU Ste-Justine, tout comme son ami Olivier qui avait également été soigné à cet endroit après le même accident de bateau.

Le spectacle-bénéfice sera présenté le 22 janvier 2018 à la salle L’Étoile, à Brossard. Le rire s’associera à une bonne cause pour l’occasion. Chaque année à Sainte-Justine, près de 600 enfants traumatisés sont hospitalisés et 100 d’entre eux sont victimes d’un traumatisme sévère.