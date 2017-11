Élections municipales le 5 novembre: à la population de voter!

Crédit photo : iStock

C’est le 5 novembre prochain que les électeurs seront conviés aux urnes dans le cadre des présentes élections municipales. Rappelons qu’au terme de la période prévue pour produire une déclaration de candidature, le 6 octobre dernier, quatre des six maires de la MRC de Marguerite-D’Youville ont été élus sans opposition, soit Suzanne Roy à Sainte-Julie, Martin Damphousse à Varennes, Alexandre Bélisle à Verchères et Daniel Plouffe à Calixa-Lavallée.

Pour leur part, les citoyens de Contrecoeur et Saint-Amable pourront voter afin d’élire leurs conseillers et leur maire ce dimanche. Dans les quatre autres municipalités de la MRC, plusieurs districts seront aussi en élections. Voici un petit résumé de la situation à quelques jours du scrutin.

Sainte-Julie

À Sainte-Julie, deux quartiers seront en élections. Dans le district de la Vallée (3), le candidat indépendant Étienne Régimbal fera la lutte au représentant de La voix des citoyens – Équipe Suzanne Roy, Claude Dalpé. Aussi, le candidat indépendant Yann Marcotte sera opposé à Nicole Marchand (conseillère sortante) de La voix des citoyens, dans le district du Rucher (4).

Varennes

À Varennes, presque tous les membres du Parti Durable / Équipe Damphousse ont été élus sans opposition, à l’exception de Marc-André Savaria (sortant), qui devra faire campagne contre la candidate indépendante, Marie-Ève Dulude, dans le district numéro 1 La Guillaudière.

Verchères

À Verchères, les électeurs du quartier 2 auront particulièrement le choix puisqu’on dénombre pas moins de cinq candidats! André Dansereau (sortant) se mesurera à la conseillère sortante du district 1, Michèle Tremblay, de même qu’aux candidats indépendants Carole Boisvert, Michèle Couture et Denis Duhalde. Dans le quartier 1, deux candidats indépendants se font face, soit Micheline Lagarde et Benoit Marotte. Et finalement, dans le quartier 3, le candidat indépendant Jarrod Gosselin tentera de l’emporter sur le conseiller sortant, Luc Fortin.

Calixa-Lavallée

À Calixa-Lavallée, tous les candidats de même que le maire Daniel Plouffe ont été élus sans opposition, soit Ghislain Beauregard (sortant) dans le quartier 1; Daniel Palardy (sortant) dans le 2; Claude Lacasse dans le quartier 3; Bruno Napert (sortant) dans le 4; Louis Tremblay dans le quartier 5 et Patrick Keegan dans le 6.

Saint-Amable

À Saint-Amable, deux équipes s’affronteront, soit le Parti Essor du maire François Gamache et Vision Équipe Stéphane Williams.

Dans le quartier 1 Mario McDuff (sortant-Essor) se présente contre Marie-Ève Tanguay (Vision). Il y aura une lutte à trois dans le quartier 2, alors que le candidat indépendant Bruno Champagne briguera le scrutin à Mathieu Daviault (Vision) et Valérie La Madeleine (Essor). Dans le 3, le conseiller sortant Pierre Vermette (Essor) retrouvera Vicky Langevin (Vision). Dans le 4, la conseillère sortante Nathalie Poitras (Essor) tentera de l’emporter sur France Gosselin (Vision), alors que dans le quartier 5, Jenny Delage (Essor) se présente contre Robert Gagnon (Vision). Finalement, dans le quartier 6, la conseillère sortante Monique Savard (Essor) fera la lutte à Michel Martel (Vision).

Contrecœur

À Contrecœur, trois personnes tenteront de se faire élire à la mairie, soit la conseillère sortante Maud Allaire, la candidate indépendante Joëlle Bissonnette et l’ancien conseiller Ronald Leclaire. Dans le district de l’Acier (1), le conseiller sortant Mario Gervais sera opposé à Vincenzo Roberto Gattuso et Jonathan Paris. Dans le 2, le conseiller sortant Claude Bérard se mesurera à Pierre-Olivier Roy. Dans le district de la Fabrique (3), trois candidats indépendants tenteront de se faire élire, soit Pierre Bélisle, Steve Hamel et Roger Southière. Dans le district du Moulin (4) les électeurs auront le choix entre Dominique Doyon et Véronique Lemieux. Le conseiller sortant André Gosselin fera face quant à lui à la candidate indépendante Vanessa Bourdage dans le district Grand Saint-Ours (5). Et finalement, dans le district Saint-Laurent-du-Fleuve (6), Denis-Charles Drapeau et Jean Grenier se feront la lutte pour obtenir les votes.