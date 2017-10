Élections à Sainte-Julie: rappel aux citoyens des districts 3 et 4

Crédit photo : iStock

La présidente d’élection de la Ville de Sainte-Julie, Me Nathalie Deschesnes, rappelle aux citoyens des districts de la Vallée (3) et du Rucher (4) que le vote par anticipation se tient ce dimanche 29 octobre, soit une semaine avant le scrutin général du 5 novembre.

Les électeurs qui souhaitent participer au vote par anticipation doivent se présenter à l’hôtel de ville de Sainte-Julie au 1580, chemin du Fer-à-Cheval le dimanche 29 octobre entre midi et 20 h. Le bureau de vote sera localisé au 2e étage et les citoyens pourront y accéder par l’entrée latérale du bâtiment.

Pour obtenir son bulletin de vote, l’électeur devra présenter l’une des pièces d’identité suivante :

• carte d’assurance maladie;

• permis de conduire ou permis probatoire;

• passeport canadien;

• certificat de statut d’Indien;

• carte d’identité des Forces canadiennes.

Le scrutin général se déroulera le dimanche 5 novembre de 10 h à 20 h. Les électeurs du district de la Vallée (3) devront se présenter à l’hôtel de ville de Sainte-Julie tandis que les électeurs du district du Rucher (4) devront se rendre à l’école Le Rucher, au 1800, rue Savaria.

CANDIDATS EN ÉLECTION

Rappelons que les candidats en élection sont les suivants :

Poste de conseiller | District de la Vallée (3)

 M. Claude Dalpé (La voix des citoyens – Équipe Suzanne Roy)

 M. Étienne Régimbal (indépendant)

Poste de conseiller | District du Rucher (4)

 Mme Nicole Marchand (La voix des citoyens – Équipe Suzanne Roy)

 M. Yann Marcotte (indépendant)