Élection partielle municipale le 4 novembre dans le district 6 à Contrecœur

Crédit photo : Ville de Contrecoeur

Le 16 juillet dernier, Contrecœur était sous le choc en apprenant le décès subit du conseiller municipal Jean Grenier à l’âge de 59 ans seulement des suites d’un cancer virulent.

En novembre 2017, M. Grenier a été élu dans le district 6, Saint-Laurent-du-Fleuve, avec près de 54 % des voix lors des dernières élections municipales. Il s’était aussi présenté en 2013, mais il avait été défait par tout juste 21 voix par son adversaire d’alors, Jean-Yves Gendron. Il était également propriétaire d’Attica International, une imprimerie spécialisée en sérigraphie à Contrecœur et il était résident de la municipalité depuis 50 ans.

Durant son court mandat, il a travaillé sur de nombreux dossiers municipaux, entre autres au réaménagement du parc Saint-Laurent-du-Fleuve, à offrir une fenêtre sur le fleuve dans ce secteur et au détournement de la circulation des camions des sablières. L’homme d’affaires était également impliqué bénévolement dans des activités sportives, notamment la Classique de ballon-balai de Contrecœur.

La Municipalité a procédé en son honneur à la plantation d’un arbre au parc Saint-Laurent-du-Fleuve et les drapeaux devant la mairie ont aussi été placés en berne.

À la suite de ce décès qui a pris toute la communauté par surprise, la Ville de Contrecœur doit tenir une élection partielle qui aura lieu le 4 novembre prochain afin de pourvoir le poste de conseiller municipal du district électoral numéro 6. Il est à noter qu’une journée de vote par anticipation se déroulera le 28 octobre.

Les personnes qui désirent poser leur candidature à cette élection peuvent le faire jusqu’au 5 octobre auprès de la présidente d’élection, Mylène Rioux. Pour plus de renseignements à ce sujet, il est possible de consulter le site Web de la Ville de Contrecœur ou de communiquer avec le bureau de la présidente d’élection au 450 587-5901, poste 229.

Pour en savoir plus sur les élections municipales et sur les règles entourant le financement politique, toutes deux encadrées par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, visitez le site Web d’Élections Québec à electionsquebec.qc.ca.