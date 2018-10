Élection du nouveau gouvernement – La Coalition réitère l’urgence d’agir pour fluidifier l’A-30

Crédit photo : Transports Québec

À la suite des résultats des élections générales d’hier, la Coalition pour l’A-30 souligne l’élection du nouveau gouvernement et réitère l’urgence d’agir pour contrer la congestion chronique de l’A-30. La Coalition A-30 offre donc sa pleine collaboration aux nouveaux élus afin de mettre en place rapidement des solutions efficaces et durables pour résoudre les problèmes de congestion sur l’A-30.

« Nous sommes très optimistes qu’avec l’arrivée de ce nouveau gouvernement, l’A-30 fera partie des priorités d’investissements en matière de transport. Durant la campagne électorale, la Coalition Avenir Québec s’est d’ailleurs déjà engagée à élargir l’autoroute 30 à trois voies dans un premier mandat. Cette mesure répond à nos attentes à long terme pour décongestionner cette artère. Cela dit, nous espérons que la Coalition Avenir Québec poursuivra le travail amorcé concernant la mise sur pied de mesures temporaires pour décongestionner l’A-30 », ont déclaré les ambassadeurs de la Coalition.

L’A-30 est un axe névralgique non seulement pour la Rive-Sud, mais pour l’ensemble de la grande région métropolitaine. Pour la Coalition A-30, il importe que des solutions à court terme soient envisagées afin de minimiser les impacts économiques de la congestion routière sur la Rive-Sud.

La Coalition compte poursuivre ses démarches et rencontrer, dès sa nomination, le nouveau ministre des Transports afin de s’assurer de l’implantation de solutions temporaires et permanentes pour décongestionner cet axe d’importance.

À propos de la Coalition pour l’A-30

La Coalition pour l’A-30 a pour mission de rassembler les différents acteurs, municipalités, entreprises, institutions et organisations afin de mettre en place des actions concrètes et rapides pour décongestionner l’autoroute 30 dans une perspective de développement économique et social. Pour connaître la liste complète des membres, veuillez consulter notre site Internet au www.ccirs.qc.ca/coalitiona30.

(Source : Coalition A-30 pour une fluidité durable)