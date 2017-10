Une édition Mortagne-au-Perche pour Vocation en art!

Une édition toute spéciale de l’exposition Vocation en art a été présentée dans le cadre des Journées de la culture à Boucherville. De jeunes artistes d’ici ont exposé leurs œuvres réalisées à la suite d’une immersion à Mortagne-au-Perche, ville natale du fondateur de Boucherville, Pierre Boucher. Elles y ont vécu là une aventure créative qui devrait leur ouvrir de nouveaux horizons artistiques.

Ce projet lancé par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Marguerite-D’Youville visait à permettre à la relève artistique bouchervilloise de réaliser un projet artistique dans le cadre du 350e anniversaire de Boucherville. « Nous voulions mettre de l’avant le patrimoine historique qui unit Boucherville et Mortagne-au-Perche, et sensibiliser les Percherons au 350e anniversaire de Boucherville. La fierté passe par notre histoire et nous souhaitions la faire découvrir par les arts visuels, notamment la peinture et la photographie », explique Élaine Lussier, conseillère d’orientation, coordonnatrice des services au CJE Marguerite-D’Youville.

Durant leur séjour de 15 jours à Mortagne-au-Perche, soit du 18 mai au 2 juin, Ariane Bilodeau, Catherine Paradis, Marilène Lucas et Stéphanie Groulx étaient hébergées dans des familles d’accueil. Elles ont pu, entre autres, connaître leur culture, visiter la région et échanger avec des artistes percherons, tels que peintres, sculpteurs, photographes, et galeristes. Elles ont suivi un cours de dessin et créé des peintures, des dessins, des photos, une vidéo de leur voyage ainsi qu’une œuvre collective en hommage à Pierre Boucher.

« Cette expérience a permis aux jeunes Bouchervillois de faire de nouveaux apprentissages, de découvrir de nouvelles habiletés, d’élargir leur réseau et de rencontrer des artistes de renommée internationale », explique Mme Lussier.

Cinq Normands accueillis à Boucherville

En 2011, le CJE, dans le cadre du projet Expérience professionnelle d’immersion au Québec, a noué un partenariat avec la Mission locale de L’Aigle Mortagne-au-Perche, un organisme similaire au CJE. Du 22 septembre au 6 octobre, cinq jeunes Normands ont été accueillis par des familles bouchervilloises.

Ici, ils ont exploré le marché du travail. Chacun ayant un projet d’entrepreneuriat. Aurélie Taevernier souhaite œuvrer dans l’industrie du rembourrage de meubles (tapisserie d’ameublement), Dylan Leroux veut être soigneur animalier, Arnaud Drouet rêve de pratiquer le métier d’ébéniste au Québec, et Gabrielle Arestegui veut développer une entreprise d’économie sociale.