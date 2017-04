École à Saint-Amable: un dépassement des coûts d’un demi-million de dollars anticipé par la CSP

Crédit photo : iStock

Lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) tenue le mardi 4 avril dernier, les élus ont mandaté la présidente ainsi que le directeur général à signer tous les documents pour conclure l’acquisition du terrain de la Municipalité de Saint-Amable où sera construite la quatrième école primaire sur son territoire, terrain qui sera cédé gratuitement à la CSP.

La conseil a également donné son accord pour conclure un protocole d’entente entre la Commission scolaire des Patriotes et la Municipalité pour la construction des infrastructures souterraines et y inclure les modalités du financement des travaux et des coûts d’entretien à venir.

Les élus scolaires ont de plus mandaté le Service des ressources matérielles à procéder à l’appel d’offres public pour la construction de la nouvelle école, « bien que l’évaluation actuelle indique un dépassement probable du coût de construction de près de 500 000 $ au-delà du budget alloué par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur », est-il indiqué dans le compte-rendu de la réunion. Selon la CSP, le ministère pourrait financer ce dépassement.

8,5 millions

Rappelons que la nouvelle école primaire accueillera deux groupes d’éducation préscolaire et douze groupes d’enseignement primaire dès la rentrée scolaire 2018‐2019, selon ce qui est initialement prévu. Ce quatrième établissement scolaire primaire sera construit sur un terrain situé en zone urbaine du côté nord de la rue Principale, encadré par la rue Principale, la rue Dupuy, la rue David Nord et la rue Doré. L’accès se fera par la rue David Nord et la rue Doré.

La Municipalité a mentionné que le choix du site a été fait en fonction d’assurer davantage de sécurité pour les enfants sur le chemin de l’école puisque ceux-ci n’auront pas à traverser la rue Principale. Le terrain est situé à proximité d’une zone urbaine habitée par de nombreuses familles avec de jeunes enfants et près de nouveaux développements résidentiels qui se concrétiseront dans les prochaines années.

La réalisation de ce projet a débuté à la suite de l’annonce officielle des investissements de plus de 8,5 M $ du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le 26 août dernier, et répond à une problématique de manque d’espace causée par la croissance du nombre d’élèves au primaire sur le territoire de Saint-Amable