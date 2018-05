Écocentre Marguerite-D’Youville: recycler ses vieux réfrigérants grâce au programme FrigoResponsable

Crédit photo : Courtoisie

La MRC de Marguerite-D’Youville est fière d’annoncer que les deux points de service de l’Écocentre Marguerite-D’Youville sont maintenant certifiés FrigoResponsableMD. Ce programme de certification, créé par l’entreprise québécoise PureSphera (autrefois Recyclage ÉcoSolutions inc. RES), aide les municipalités à recycler de façon optimale les appareils ménagers réfrigérants en fin de vie.

À la suite d’un processus rigoureux, le programme FrigoResponsableMC permet de récupérer 96 % de l’ensemble des matières dans les appareils réfrigérants : plastiques, mousses isolantes, métaux, fluides frigogènes et matières dangereuses. C’est l’un des moyens les plus efficaces et économiques pour contribuer à la réduction des GES tout en participant à un programme d’économie circulaire afin de lutter contre les changements climatiques.

Résultats impressionnants

Grâce à la participation des citoyens, dans le cadre du recyclage optimal de leurs vieux appareils réfrigérants, la MRC a évité le rejet dans l’atmosphère de l’équivalent de 797 tonnes de gaz carbonique (CO2)! Ainsi, un total de 637 appareils a été rapporté aux deux points de service de l’écocentre. Voilà un résultat fort appréciable considérant qu’il s’agit de la première année de participation au programme.

À la lumière de ces résultats positifs, la préfet de la MRC, Mme Suzanne Roy, a déclaré récemment : « Nous sommes ravis de constater que le programme connaît autant de succès auprès de la population. Dans le domaine de l’environnement, chaque petit geste compte pour faire une différence, et en considérant les impacts négatifs des vieux appareils réfrigérants envoyés à l’enfouissement, il est primordial que les citoyens les rapportent à l’écocentre.»

Impacts environnementaux

Les halocarbures (CFC/Fréon/HFC) contenus dans les appareils réfrigérants sont de puissants gaz à effet de serre (GES) qui contribuent au réchauffement climatique. De plus, les CFC sont dommageables pour la couche d’ozone. Selon PureSphera, un seul réfrigérateur mal recyclé génère autant de gaz à effet de serre que trois tonnes de déchets domestiques, ou encore, autant de pollution qu’une voiture qui parcourt 17 000 km en un an!

Service gratuit

La MRC rappelle qu’en tout temps, il est possible d’aller porter les appareils réfrigérants en fin de vie à l’un ou l’autre des deux points de service de l’écocentre. Il n’y a pas de frais pour les résidents.

En plus des réfrigérateurs et des congélateurs, les appareils suivants peuvent être gérés de façon FrigoResponsableMD car ils contiennent des halocarbures nocifs pour l’environnement :

• Climatiseurs ;

• Déshumidificateurs ;

• Refroidisseurs à eau ou à vin ;

• Celliers ;

• Thermopompes ;

• Autres appareils avec fonction de climatisation, réfrigération ou déshumidification.

Pour plus d’information, communiquez avec le service à la clientèle de la MRC en appelant au 450 583-3301, poste 242 ou sans frais au 514 856-5701. Vous pouvez aussi visitez le site Internet au www.margueritedyouville.ca