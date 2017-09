Les échos de l’assemblée publique à Sainte-Julie

Crédit photo : Ville de Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 12 septembre dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a proclamé le 1er octobre 2017 Journée nationale des aînés et encourage les citoyennes et citoyens à reconnaître le rôle crucial que ceux-ci jouent dans la collectivité. De même, la Ville de Sainte-Julie, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, a proclamé Journées de la culture les 29 et 30 septembre et le 1er octobre dans le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture.

• En ce qui concerne les finances publiques, les élus ont approprié 500 000 $ à même l’excédent de fonctionnement affecté au rachat de la dette afin de réduire le refinancement de la dette prévu lors de l’émission du 21 novembre 2017 pour certains règlements.

• Au chapitre du déneigement, la Ville a donné à la compagnie Aubin & St-Pierre le contrat pour l’achat d’un tracteur neuf à châssis rigide muni d’un chasse-neige rabattable et d’une débroussailleuse pour 241 900 $, toutes taxes incluses. Le conseil a aussi accordé à la compagnie Les Transports Gilles Pépin le contrat pour la réalisation de travaux de déneigement de stationnements et de voies d’accès pour trois ans, soit pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, pour 94 845,18 $, toutes taxes incluses, avec possibilité de renouvellement pour les années 2020-2021 et 2021-2022.

• Le conseil a donné à la compagnie Terrassement Technique Sylvain Labrecque le contrat pour les travaux d’aménagement paysager dans le secteur du Vieux-Village pour 26 081,09 $.

Futurs règlements

• Le conseil a annoncé qu’à une séance ultérieure, il adoptera des règlements pour amender le règlement du plan d’urbanisme 1100 afin de modifier l’Annexe 2 « Programme particulier d’urbanisme (PPU) de l’entrée de ville nord ». Cette modification vise à permettre d’ajuster les conditions relatives aux usages permis (hauteur des bâtiments, ratio d’occupation, etc.) pour les secteurs à développer au nord du boulevard Armand-Frappier, entre le chemin du Fer-à-Cheval et la zone agricole. Une séance de consultation publique se tiendra le 2 octobre à 19 h en la salle du conseil de Sainte-Julie.

• La Ville veut également amender le règlement de zonage 1101 afin d’agrandir la zone H – 315 à même la zone A – 711 et d’autoriser, à la grille des usages et des normes de la zone H – 315, la classe d’usage multifamiliale H5 (9 logements et plus) ainsi que les normes afférentes à cette classe d’usage. Cette modification vise à permettre la construction d’un bâtiment de 18 logements répartis sur trois étages, avec un stationnement souterrain comprenant 19 cases, sur les deux terrains situés sur la rue Principale où sont actuellement implantées deux résidences unifamiliales isolées (1475 et 1479, rue Principale) qui seraient démolies dans le cadre du projet. Une séance de consultation publique se tiendra le 2 octobre à 19 h en la salle du conseil à l’hôtel de ville.

• Le conseil entend aussi amender le règlement de zonage 1101 afin d’ajouter certaines dispositions à la grille des usages et des normes de la zone H – 148. Cette démarche vise à modifier la zone H – 148, localisée sur le chemin du Fer-à-Cheval, dans le cadre du projet Azur, afin de permettre que la hauteur des bâtiments puisse être augmentée à sept étages selon certaines conditions et de modifier les exigences relatives aux normes de stationnement. Une séance de consultation publique se tiendra le 2 octobre à 19 h en la salle du conseil à l’hôtel de ville.

• Aussi, les élus veulent amender le règlement de zonage 1101 afin de modifier les grilles des usages et des normes des zones C – 247, M – 256 et C – 258. Cette démarche vise à apporter des précisions et des ajustements relatifs à la mixité des usages, aux usages permis ainsi qu’aux dispositions afférentes à ceux-ci, notamment en ce qui concerne les superficies minimales et maximales autorisées ainsi que la hauteur minimale prescrite par type d’usage dans les zones situées près du stationnement incitatif de la sortie 102. Un plan est disponible sur place pour consultation. Une séance de consultation publique se tiendra le 2 octobre à 19 h en la salle du conseil à l’hôtel de ville.

• La Ville prévoit également amender le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 1108 afin d’ajouter des dispositions relatives aux garanties financières exigibles dans le cadre de certains projets soumis audit règlement. Une séance de consultation publique se tiendra le 2 octobre à 19 h en la salle du conseil.

• Les élus veulent aussi adopter un règlement pour payer le coût des travaux de réfection du parc du Sorbier ainsi que les frais contingents. Il s’agit d’un règlement d’emprunt permettant l’exécution et le paiement des coûts des travaux de réfection du parc. Le coût total de l’emprunt s’élève à 570 000 $. Cet emprunt sera remboursé sur une période de vingt ans.

• Finalement, le conseil a adopté un règlement pour instaurer un programme Rénovation Québec, volet maisons lézardées. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

Quelques dates à retenir :

19 septembre : réception à l’hôtel de ville des jeunes athlètes à l’occasion d’une cérémonie de reconnaissance

24 septembre : inauguration du parc des Étangs-Antoine-Charlebois (plus de détails à venir sous peu)

26 septembre : remise des profits du Tournoi de golf-bénéfice de la mairesse aux organismes locaux

28 septembre : dévoilement des récipiendaires des Prix des Grands Julievillois

29 septembre : salon Place aux aînés

29 septembre au 1er octobre : déroulement des Journées de la culture à Sainte-Julie

14 octobre : journée portes ouvertes à la caserne du Service de sécurité incendie

15 octobre : course Jog ma ville