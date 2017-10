Les échos de l’assemblée publique à Sainte-Julie

Crédit photo : Archives

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 3 octobre dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a proclamé le 8 octobre 2017 Journée nationale de reconnaissance des pompiers, alors que la semaine du 8 au 14 octobre sera la « Semaine de la prévention des incendies » et il invite tous les citoyens de la ville de Sainte-Julie à prendre part à la journée portes ouvertes, le 14 octobre, et à mettre en pratique les conseils qui leur seront donnés. Aussi, il a décrété que du 21 au 28 octobre prochains se tiendra la « Semaine des bibliothèques publiques » et il convie les gens à participer aux activités organisées par la bibliothèque municipale à cette occasion.

• En ce qui concerne les dérogations mineures et les plans-concepts, les élus ont approuvé des plans-concept d’affichage (Au Maitre Chien Sainte-Julie, L’Envolée, Du Pain et des Rêves, Soprema et Octeau Joaillier Horloger); d’aménagement paysager (propriété rue Benjamin-Sulte); de rénovation pour l’ajout d’une seconde porte en façade (propriété rue Principale); d’agrandissement d’un bâtiment industriel rue Léonard-De Vinci); de rénovation pour l’ajout d’une fenêtre (propriété sur la place Fernand-Séguin); d’agrandissement d’un bâtiment commercial (Clinique vétérinaire Victoria); de rénovation pour la toiture et une porte (propriété sur la rue de Villandry); de construction du projet intégré du Sanctuaire de la Vallée du Richelieu; de construction du projet intégré de Provigo; d’agrandissement d’une résidence jumelée (propriété sur la rue René-Lévesque); de construction de bâtiments industriels jumelés rue Nobel; de construction d’une nouvelle résidence sur un terrain vacant en zone résidentielle (propriété sur la rue Gauthier); de rénovation (propriété sur la montée Sainte-Julie); de rénovation pour la toiture et les fenêtres (propriété sur la rue Saint-Louis); d’aménagement d’un toit-terrasse sur un bâtiment commercial de la rue de Murano); de construction de l’aire de stationnement d’un bâtiment commercial (Sport Collette); d’aménagement d’un logement au sous-sol (propriété sur la montée Sainte-Julie) et de construction d’une nouvelle résidence sur un terrain vacant en zone agricole (propriété sur le chemin du Fer-à-Cheval).

Aides financières

• Le conseil a accepté de verser les aides financières suivantes : 1 600 $ à l’Association de ringuette de Sainte-Julie pour la saison 2017-2018; 850 $ au Club de patinage artistique de Sainte-Julie pour la saison 2017-2018; 8 500 $ à la corporation du Défilé de Noël de Sainte-Julie pour couvrir, en partie, les coûts de réalisation de la vingtième édition du défilé de Noël qui se déroulera le 9 décembre; plusieurs aides financières individuelles à de jeunes athlètes de Sainte-Julie qui se sont démarqués par leurs performances.

• Les élus ont annoncé qu’à une date ultérieure, ils adopteront un règlement pour : modifier les dispositions relatives aux permis de construction applicables aux bâtiments jumelés localisés dans des zones industrielles; ajouter certains usages spécifiquement permis reliés à la vente de biens et meubles d’occasion applicables à la grille des usages et des normes de la zone I-350; amender le règlement de zonage 1101 afin d’agrandir la zone C-205 à même la zone P-201; amender le règlement de zonage 1101 afin d’ajouter des normes spécifiques applicables à la grille des usages et des normes des zones A-716 et A-604; amender le règlement de zonage 1101 afin de modifier les dispositions de la section 9 du chapitre 4 relatives au projet résidentiel intégré – Sanctuaire de la Vallée du Richelieu dans les zones N-805 et A-806; amender le règlement de zonage 1101 afin de modifier les sections 8 et 9 du chapitre 10 « Dispositions particulières applicables à certaines zones »; amender le règlement de zonage 1101 afin d’ajouter une note permettant de soumettre la hauteur des garages situés en zone agricole au processus du règlement 1108 sur les PIIA. Il est à noter que, pour toutes ces modifications envisagées, une séance de consultation publique sera tenue le 20 novembre 2017 à 19 h en la salle du conseil à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

Amendements

• Lors de cette soirée, le conseil a également adopté des règlements pour amender : le règlement du plan d’urbanisme 1100 afin de modifier l’annexe 2 « Programme particulier d’urbanisme (PPU) de l’entrée de ville nord »; le règlement de zonage 1101 afin de modifier les grilles des usages et des normes des zones C-247, M-256 et C-258, le tout découlant du projet de règlement P1100-4 modifiant le PPU de l’entrée de ville nord; le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 1108 afin d’ajouter des dispositions relatives aux garanties financières; et pour payer le coût des travaux de réfection du parc du Sorbier ainsi que les frais contingents pour 570 000 $.

• Finalement, la mairesse a remercié les conseillers Jocelyn Ducharme et Henri Corbin, qui ont décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat. Ces derniers ont été conseillers pendant respectivement 4 et 21 ans. Les conseillers Henri Corbin et Jocelyn Ducharme ont remercié les citoyens et le conseil municipal pour leur confiance au cours de leurs mandats respectifs. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)