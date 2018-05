Les échos de l’assemblée publique du 7 mai à Varennes

Crédit photo : istock

Voici un résumé de l’assemblée publique de Varennes tenue le lundi 7 mai dernier à la Maison Saint-Louis.

• Le directeur du Service des finances et de la trésorerie a déposé le rapport financier consolidé pour l’exercice 2017 et le rapport du vérificateur.

• Un règlement d’emprunt de 1 M$ a été adopté pour l’aménagement d’un nouveau lieu d’élimination de neige (LEN).

• Deux nouvelles entreprises sont autorisées à être construites sur la rue Jean-Coutu : Novo Volailles et les Délices de la forêt.

• En matière d’urbanisme, les élus ont adopté et autorisé bon nombre de règlements, de dérogations, d’usages, d’aménagements et de nouvelles constructions.

• Un mandat a été octroyé à firme de sécurité GI sécurité patrouille pour la surveillance des parcs et espaces publics pour la saison estivale.

• Beaucoup de travaux de resurfaçage sont prévus cet été dans le secteur rural, dont le chemin de l’Énergie et la montée du Lac. L’entreprise Eurovia en sera le maître d’œuvre.

• Le groupe Drumco construction a été mandaté pour effectuer les travaux de construction d’une piscine publique, d’une pataugeoire et d’un bâtiment de services au parc du Pré-Vert. Les détails seront bientôt présentés à la population.

• L’entreprise PurNat a été choisie pour procéder au nettoyage des terres agricoles appartenant à la Ville.

• Les élus sollicitent l’appui financier du gouvernement du Québec pour mettre en œuvre un programme d’aide financière pour les propriétaires de maisons lézardées. • Une ressource affectée au contrôle canin patrouillera les rues cet été afin de sensibiliser les propriétaires de chiens à respecter la règlementation sur les animaux.

• Une subvention de 43 000 $ sera versée à la Maison des jeunes pour le fonctionnement de l’organisme.

• Le conseil municipal appuie l’Association du baseball mineur de Varennes pour l’obtention du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin ainsi que la candidature de Jean Poulin, un citoyen impliqué activement depuis de nombreuses années.

• Les élus ont adopté une politique pour prévenir et contrer le harcèlement au travail et promouvoir la civilité.