Les échos de l’assemblée publique du 21 août dernier à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le lundi 21 août dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• La Municipalité collabore actuellement avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour que celui-ci mette éventuellement en place un projet pilote afin de réduire la vitesse permise sur le chemin de Touraine. Cette initiative permettra de valider si une réduction de la vitesse de 70 km/h à 60 km/h contribuerait à changer le comportement des conducteurs et à améliorer la sécurité des usagers de la route. Le conseil a accepté lors de l’assemblée publique le protocole d’entente nécessaire à la réalisation de ce projet. Il confirme par le fait même qu’il se conformera aux conclusions du suivi que fera le MTQ.

• Les élus ont rappelé que le 2 septembre prochain, ce sera la grande inauguration du Sentier Oka–Mont-Saint-Hilaire, dont un tronçon est localisé à Sainte-Julie sur la piste du Grand-Coteau. Une délégation de cyclistes circulera donc sur cette piste au cours de l’avant-midi. Certaines installations seront également ajoutées prochainement sur la piste du Grand-Coteau, dont un abri de service et des panneaux de signalisation.

• Le conseil a également précisé que le parc des étangs Antoine-Charlebois ouvrira officiellement ses portes au public le 24 septembre prochain et celui-ci aura alors accès à un site exceptionnel d’interprétation de la faune et de la flore. On y découvrira donc des sentiers d’interprétation, une plateforme d’observation, un belvédère, un quai, des aires de pique-nique, etc. Le site est fermé actuellement. Plus de détails à venir dans les outils de communication de la Ville.

Travaux sur la rue Michael-Faraday

• Les élus ont appuyé le règlement de la Ville de Boucherville qui souhaite prohiber la circulation des camions et des véhicules-outils sur la rue Eiffel, entre la rue Louis-Pasteur jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Julie, ainsi que sur le chemin de Lorraine, entre la rue Eiffel et le boulevard De Montarville.

• Le conseil a proclamé que le mois de septembre est le Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate et il a encouragé la population à accorder généreusement son appui au Réseau du cancer de la prostate Canada.

• La Ville a accordé à la compagnie Eurovia Québec le contrat pour les travaux de réfection de la rue Michael-Faraday pour un montant de 1 412 558,78 $, toutes taxes incluses, incluant un montant de 294 176,47 $ à être remboursé par la Ville de Boucherville pour des travaux réalisés sur son territoire. Cette adjudication est conditionnelle à l’obtention d’une aide financière de 50 % et plus des dépenses admissibles du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec. Toujours dans ce dossier, le conseil a accordé le mandat pour les services professionnels d’ingénierie visant la surveillance des travaux de réfection de la rue Michael-Faraday à la firme G & S Consultants SENC pour une somme de 42 425,78 $, taxes incluses. Et finalement, afin de payer le coût de ces travaux de reconstruction de la rue ainsi que les frais contingents, les élus ont autorisé le trésorier à emprunter temporairement la somme de 1 050 750 $.

• Puisqu’il est question de travaux publics, soulignons que la Municipalité a donné le mandat pour les services professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis relatifs aux travaux de réfection d’une section du boulevard des Hauts-Bois à la firme Les Consultants S.M. pour un montant de 52 991,98 $, taxes incluses.

• Ajoutons à ce sujet que le conseil a aussi donné contrat à la compagnie Les Entreprises Michaudville pour les travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc sur la rue Nobel pour une somme de 831 612,43 $, toutes taxes incluses.

Volet maisons lézardées

• Le conseil a également versé une aide financière de 5 978,24 $ à la Maison des jeunes de Sainte-Julie pour l’organisation du Fiest’Ados 2017.

• Les élus ont précisé qu’à une séance ultérieure, ils adopteront un règlement sur l’instauration du programme Rénovation Québec, volet maisons lézardées-Ville de Sainte-Julie.

• Finalement, le conseil a rappelé que les citoyens qui sont parents d’un enfant né ou adopté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 peuvent encore inscrire leur enfant au programme « Grandir avec mon arbre » en transmettant à la Ville un courriel mentionnant le nom de l’enfant, sa date de naissance ou d’adoption, son adresse et le nom du parent. (D’après le résumé de l’assemblée publique de la Ville de Sainte-Julie)