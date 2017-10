Dure fin de semaine: le CF échappe deux des trois matchs

(Communiqué) – Les joueurs du Collège Français faisaient face à leur plus gros test de la saison, la fin de semaine dernière, alors qu’ils disputaient trois matchs en trois jours. Malheureusement, les hommes de Pierre Pétroni n’ont pas eu le week-end qu’ils espéraient.

Le tout a débuté vendredi soir au Colisée Jean-Béliveau alors que le CF recevait la visite des Panthères de Saint-Jérôme. Profitant d’un avantage numérique, les visiteurs se sont inscrits les premiers au pointage, portant le score à 3-0 en début de deuxième période. Les Longueuillois ont bien tenté de revenir de l’arrière, réduisant l’écart à un but avant la fin de la période médiane, mais ils se sont butés à un William Lavallière en grande forme devant le filet des Panthères, et le CF a subi sa première défaite de la saison.

Le lendemain, le CF se dirigeait vers Saint-Lazare pour y affronter le Révolution. Le scénario semblait se répéter pour le CF, qui ont accordé les deux premiers buts du match, marqués par Bailey Bilney-Morrissette. Les joueurs du Collège Français ont par contre remonté la pente en marquant trois but sans riposte. Bilney-Morrissette a complété son tour du chapeau pour ramener les deux équipes à la case départ en fin de troisième. En prolongation, comme il l’avait fait la semaine précédente face à Valleyfield, Samuel Sénécal est venu marquer son troisième de la saison pour donner la victoire aux siens par la marque de 4-3.

La fin de semaine du CF s’est terminée dimanche après-midi, à Saint-Gabriel-de-Brandon, alors que les Montagnards procédaient à l’ouverture de leur saison locale à l’aréna Familiprix. Contrairement aux deux autres matchs du week-end, c’est le CF qui a ouvert le pointage. Sébastien Rhéaume et Louis-Philippe Dea ont marqué chacun leur premier de la campagne, et les visiteurs semblaient avoir le vent dans les voiles après deux périodes. Mais les Montagnards n’avaient pas dit leur dernier mot, et ont inscrit trois buts en troisième période. William Duperron est venu créer l’égalité en fin de troisième. Mais Raphaël Sawyer est venu fermer les livres pour les Montagnards, qui infligent un second revers ce week-end par la marque de 4-3.

Parmi les joueurs qui se sont signalés, notons William Duperron (2 buts et 1 passe), Jason Lanoue (2 buts), Ludovic Karsh (3 passes) et William Jacques (1 but et 1 passe).

Le Collège Français récolte donc 3 points sur une possibilité de 6. Il trône toujours au sommet de la division Martin Saint-Louis avec 6 victoires, 1 défaite et 1 revers en surtemps, pour un total de 13 points. Le CF revient à la maison ce vendredi le 6 octobre au Colisée Jean-Béliveau à compter de 19h30, alors qu’il reçoit la visite des Flames de Gatineau, puis se rendra deux jours plus tard du côté de Princeville pour affronter le Titan.

Source : Collège Français