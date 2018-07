Du soccer féminin de haut calibre à Boucherville

Crédit photo : Marc Wilson

Un match gagné avec opportunisme pour le FC Sélect Rive-Sud!

Les amateurs de soccer de Boucherville ont eu droit à un match de soccer féminin de haut calibre alors qu’une partie opposant deux équipes de la nouvelle catégorie PLSQ (Première ligue de soccer du Québec) a été jouée le 7 juillet au terrain Élie Saab 2. Cette nouvelle ligue qui représente le plus haut niveau de soccer féminin au Canada regroupe cinq équipes.

Le match entre le FC Sélect Rive-Sud et les Lakers du Lac St-Louis a été très serré. « Il était toujours 0-0 après la 90e minute de temps de jeu réglementaire. C’est à l’annonce des deux minutes d’ajout de temps supplémentaire, alors que les Lakers étaient profondément installés dans la zone du FC Sélect, que la joueuse Alexia Remillard, de l’équipe de la Rive-Sud, a reçu une magnifique passe de Catherine Charron-Delage, et réussit à déjouer la gardienne et compter un but», a décrit Flavie Bouchard, agent de développement pour le FC Sélect Rive-Sud.

« C’est notre deuxième victoire de la saison, et nous sommes très contentes », a exprimé Catherine Charron-Delage qui a joué un excellent match et fait la passe décisive.

« Malgré la chaleur, nous avons travaillé tout au long du match. Nos efforts ont payé puisque nous avons réussi à marquer », a pour sa part commenté Imane Chebel, défenseure pour le FC Sélect.

Le match a été joué devant un eu plus de 250 spectateurs. Ce fut un gros samedi de soccer à Boucherville puisqu’il avait été précédé d’une partie opposant l’équipe des U-13 féminin AA de Boucherville contre le Mistral de Sherbrooke et qui s’est terminée 2-0 pour les visiteurs. Puis, pour clore la journée, la formation masculine senior AAA masculin de Boucherville a joué contre le club de soccer Panellinois, pour finalement s’incliner par la marque de 1- 0.

Le prochain match du FC Sélect Rive-Sud aura lieu au parc Bois De Boulogne, le dimanche 15 juillet 2018 à 18h30. Le prochain match à domicile du FC Sélect Rive-Sud est prévu le 28 juillet à 14h au parc Rosanne-Laflamme, dans l’arrondissement de Saint-Hubert