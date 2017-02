Du plein air en famille à la journée Plaisirs d’hiver!

Au parc des Îles-de-Boucherville

La journée Plaisirs d’hiver offerte le 18 février dernier au parc des Îles-de-Boucherville a connu un très grand succès. Pour l’occasion, près de 2450 personnes dont de nombreuses jeunes familles y ont participé avec bonheur. Dès l’ouverture, en avant-midi, les voitures faisaient la file indienne pour accéder au parc. L’entrée était libre. La SEPAQ avait associé cette journée aux activités de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville.

Sur le site, les gens avaient l’occasion de faire de la raquette, du ski de fond, de la trottinette de neige, de la pêche sur glace, du kayak de mer ou d’essayer un vélo muni de gros pneus permettant de se promener sur des sentiers enneigés. Les enfants et leurs parents se sont également amusés en glissant du haut d’une grosse butte de neige, non loin du centre de services de l’île Sainte-Marguerite. Beaucoup de plaisir en cette journée hivernale confortable. Le soleil était même de la partie!

Les autorités ont exprimé leur satisfaction à la suite du grand nombre de visiteurs venus profiter des installations qui avaient été mises à leur disposition. Les organisateurs avaient même prévu un coin pour se réchauffer avec un feu extérieur alimenté par de grosses bûches, un service de bouillon de poulet et de chocolat chaud. Il n’en fallait pas plus pour se réchauffer le coeur et vibrer aux joies de la nature.