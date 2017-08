Le drone au service des professionnels et des particuliers

Crédit photo : Courtoisie

Passionné de photographie et de vidéographie, le Julievillois Yannick Labbé s’est lancé dans la réalisation d’audiovisuels et de clichés aériens pour tous genres de projets personnels et commerciaux.

Muni de son drone Phantom 4 Pro, le président d’airLAB Photo et Vidéo Aérienne scrute les airs pour produire des films corporatifs, des projets d’immobilier, des photos de chantiers en évolution, des événements divers et de la valorisation de patrimoine, entre autres. « Grâce à mon équipement de haute technologie, je suis en mesure de faire des prises de vue exceptionnelles d’où on ne peut pas se rendre, explique-t-il. En plus de travailler avec les entreprises et les particuliers, je rêve, à moyen terme, de mettre mes compétences au service des professionnels de la sécurité comme les policiers et les pompiers. Imaginez si l’on pouvait retrouver des personnes disparues, plus rapidement, du haut des airs, parce que les lieux sont inaccessibles visuellement! »

Pour parfaire ses connaissances et ses techniques, M. Labbé est allé chercher une formation auprès du Centre québécois de formation aéronautique (CQFA). Bien sûr, avant de procéder à quelque opération que ce soit, il s’assure d’obtenir un Certificat d’opération aérienne spécialisée (COAS) délivré par Transport Canada.

Pour plus d’information : www.airlab.site.