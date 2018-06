Une douzaine d’incendies de bâtiment à Boucherville en 2017

Les pompiers ont combattu une douzaine d’incendies de bâtiment à Boucherville au cours de l’année 2017. Ils sont également intervenus à neuf reprises pour éteindre des feux de véhicules, dans 71 cas d’incendie extérieur et cinq opérations de désincarcération. Les citoyens ont fait également appel à leurs services pour 571 vérifications et 284 demandes d’assistance diverses. Voilà en somme le portrait des événements où le service des incendies de l’agglomération de Longueuil a été requis dans la municipalité au cours de l’an dernier.

Le directeur du SSIAL, Jean Melançon, a présenté le plus récent rapport annuel du Service de sécurité des incendies la semaine dernière en compagnie de sa garde rapprochée. Sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de Longueuil, le nombre d’appels d’urgence a augmenté de 2,5%, ce qui a entraîné plus de 8000 interventions. Ce fut d’ailleurs une année record en ce sens. En dépit de cette hausse, le nombre d’incendies de bâtiments a diminué de 10%, pour un total de 180.

Au tableau de l’analyse des causes des incidents, la négligence et l’imprudence demeurent les principales raisons ayant provoqué des incendies. D’ailleurs, sur les 180 feux de bâtiment répertoriés, ce fut le cas pour 99 dossiers, ce qui représente 55% de l’ensemble de ces interventions.

Investissements

L’année 2017 aura été marquée par l’implantation de deux nouvelles casernes sur le territoire dont l’une est située à Boucherville, l’autre à Longueuil. Avec ces établissements additionnels, la couverture de risques basée sur la réponse de 10 pompiers en 10 minutes est passée de 67% à 89% pour l’ensemble du territoire de l’agglomération. Le SSIAL a par ailleurs ajouté à sa flotte de véhicules quatre camions pompes. Autre investissement, chaque pompier dispose désormais d’un deuxième habit de combat au besoin, pour des questions de décontamination du premier après une intervention. Cet achat représente une dépense de 660 000 $.

Exercice

La sécurité ferroviaire demeure une enjeu prioritaire pour le SSIAL. Au mois d’avril dernier, l’organisme a participé avec le Service de sécurité publique à un exercice de mesures d’urgence à Boucherville. Les responsables ont procédé à deux journées de simulation de déraillement de train sur le tronçon qui passe par la municipalité. Cet exercice théorique qui s’inscrivait dans une formation sur mesure pour des gestionnaires municipaux aura permis d’effectuer différentes vérifications, notamment sur la réponse du système informatique. Ce travail préventif qui a entraîné des questionnements et permis de revoir des plans de travail s’est terminé sur une note positive.

Enjeux 2018

Au début de l’année, le SSIAL a implanté un nouveau système de radiocommunication. Plusieurs autres projets devraient être réalisés au cours des prochains mois : installation d’alertes dans les casernes et de chronomètres, achat de défibrillateurs, implantation de la géolocalisation dans tous les véhicules, sans oublier l’élaboration d’un schéma de sécurité civile sur l’ensemble du territoire et de la mise sur pied d’un service d’urgence en milieu isolé.

Rappelons que le budget du SSIAL est passé de 36,6 M $ en 2016 à 38,5 M $ en 2017.