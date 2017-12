Une dose de bonheur aux enfants dans le besoin de la rive-sud grâce à Opération Père Noël

Lowe’s Canada a accueilli la semaine dernière les lutins d’Opération Père Noël à son siège social situé à Boucherville, sur la rive-sud de Montréal, pour leur remettre plus de 1 000 cadeaux destinés à des enfants défavorisés de la région.

Fondée en 1995 par Normand Brault et Thérèse Guillemette, Opération Père Noël a pour mission de permettre à des enfants défavorisés, ou qui n’ont plus de famille, de vivre des moments magiques le matin du 25 décembre en voyant que le père Noël leur a apporté un cadeau qu’ils lui avaient demandé. Chaque année, l’organisation travaille avec des organismes partenaires et reçoit des milliers de lettres d’enfants qu’elle transmet à de généreux pères Noël qui s’engagent à offrir un des cadeaux demandés et à rédiger un mot de la part du père Noël pour accompagner le cadeau.

« Chaque année, nous sommes ravis de voir notre bassin de partenaires prendre de l’expansion pour mieux répondre aux souhaits formulés par ces enfants dans le besoin et Lowe’s Canada se classe assurément parmi nos donateurs les plus actifs et les plus enthousiastes. Nous sommes heureux qu’ils aient accepté de donner une nouvelle impulsion au partenariat initial que nous avions avec RONA et nous leur sommes reconnaissants de nous soutenir en insufflant un peu de magie de Noël dans le cœur de tous ces enfants », souligne Normand Brault, cofondateur d’Opération Père Noël.

Lowe’s Canada s’était donnée un défi de taille pour 2017 : devenir le père Noël officiel de toute la rive-sud de Montréal et faire vivre la magie de Noël à plus de 1 000 enfants. « On a lancé l’idée à nos employés et leur réponse a été au-delà de nos attentes. En quelques jours, nous avions déjà dépassé notre objectif. On recevait même des demandes de nos partenaires qui voulaient, eux aussi, être le père Noël d’un enfant cette année », raconte Claire Bara, vice-présidente, Stratégie et intelligence d’affaires de Lowe’s Canada, qui s’implique dans le partenariat avec Opération Père Noël depuis 2016. « Chez Lowe’s Canada, une de nos valeurs corporatives est de faire une différence dans la vie de quelqu’un chaque jour et il est très touchant de pouvoir faire cette différence dans la vie de plus d’un millier d’enfants en cette journée très spéciale. Cela nous permet d’amener de la magie, de la joie et du réconfort à des enfants qui ne recevraient probablement aucun cadeau le matin de Noël sans Opération Père Noël. »

Au total, ce sont 535 employés qui ont choisi de devenir le père Noël d’un ou de plusieurs enfants cette année et qui ont placé leurs cadeaux sous le grand sapin érigé dans la cafétéria des employés au siège social. Les cadeaux ont été ramassés aujourd’hui par les bénévoles d’Opération Père Noël et seront acheminés aux familles au cours des prochains jours.