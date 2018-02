Dominique Fils-Aimé lance son nouvel album dans un studio de Boucherville

L’auteure-interprète Dominique Fils-Aimé vient de lancer un nouvel album intitulé Nameless chez Simaudio, à Boucherville. Lors de ce lancement, la demi-finaliste de La Voix 2015 a offert une prestation en compagnie de deux musiciens devant des personnes de l’industrie de la musique haute-fidélité. Les invités ont également écouté le disque pour la première fois dans une salle du studio qui est équipée d’un système de son dernier cri.

Nameless compte huit titres dont six compositions de la chanteuse. Le fil conducteur de cette production fait référence à l’histoire du blues et de ses racines. Dominique Fils-Aimé a entrepris des recherches sur ce sujet et a voulu mettre en perspective les émotions qui se rattachent à ce style musical. Pour ses compositions, comme elle ne joue d’aucun instrument de musique, elle a fait appel au contrebassiste Jacques Roy pour matérialiser les idées de mélodie qu’elle avait imaginées.

Le titre de l’album est inspiré du poème «Still I rise» de Maya Angelou, écrivaine, poétesse et figure emblématique du mouvement noir américain pour les droits civiques. Ce poème universel – et toujours d’actualité – envoie un message d’espérance en mettant en lumière la capacité des humains opprimés à s’élever contre l’injustice. Il rend hommage en quelque sorte à la résilience et à la force remarquable des peuples face à l’adversité.

« C’est le premier album d’une trilogie », mentionne la chanteuse. Les deux autres devraient être lancés sur la marché d’ici 2019. Pour celui-ci, l’artiste a fait appel au public par le biais du sociofinancement. La réponse s’est avérée positive, puisque l’objectif fixé au départ a été dépassé.

L’album Nameless est acoustique et minimaliste. La voix est placée à l’avant-plan. La chanteuse interprète elle-même les harmonies vocales. Une touche soul se fait entendre. L’artiste livrera l’essentiel du contenu de ce disque lors d’un spectacle prévu au Centre Phi de Montréal le 28 mars prochain.