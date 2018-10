Distribution gratuite de sacs certifiés compostables à Sainte-Julie

Crédit photo : iStock

La Ville de Sainte-Julie et la MRC de Marguerite-D’Youville distribueront gratuitement ce samedi à Sainte-Julie de nouveaux sacs de plastique certifiés compostables assez grands et résistants pour contenir des feuilles ainsi que des sacs de papier dans le cadre d’une initiative pour faire connaître les alternatives au plastique traditionnel.

Le kiosque animé par des représentants de la Ville et de la MRC accueillera les citoyens le samedi 13 octobre de 9 h à 13 h dans le stationnement du centre commercial les Halles du Domaine, localisé au 1950, chemin du Fer-à-Cheval. Les visiteurs pourront alors se procurer gratuitement le sac de plastique certifié compostable de 33 po X 48 po qui commence graduellement à se retrouver sur les tablettes de certains commerces julievillois suite à des démarches effectuées par la MRC. Une limite de cinq articles sera imposée par personne et les visiteurs pourront choisir des sacs de papier ou certifiés compostables ou les deux.

« Les nombreuses feuilles récupérées chaque automne sont dirigées vers une plateforme de compostage où elles se dégradent en produisant une matière organique fertilisante épandue sur des terres agricoles. Puisque les sacs de plastique traditionnels sont incompatibles avec ce procédé et par souci de protection de l’environnement, nous invitons les gens à modifier leurs habitudes et nous les soutenons avec des initiatives comme celle-ci », explique la mairesse de Sainte-Julie et préfète de la MRC, Mme Suzanne Roy.

« Pour les feuilles, nous recommandons les sacs en papier ou en plastique certifiés compostables, d’autant plus qu’on détourne ainsi de l’enfouissement des sacs prenant des centaines d’années à se dégrader. Les citoyens peuvent aussi utiliser une poubelle de 100 litres avec couvercle », ajoute le directeur général de la MRC de Marguerite-D’Youville, M. Sylvain Berthiaume.

Les visiteurs du kiosque pourront observer la capacité et la résistance du sac de plastique certifié compostable grand format qui n’était auparavant pas disponible dans le commerce de détail. Ils seront aussi invités à poser toutes leurs questions relatives à la gestion des matières résiduelles, incluant l’utilisation de l’Organibac.