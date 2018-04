Crédit photo : COurtoisie

Fort d’un succès qui ne s’essouffle pas, le Fonds Éco IGA fête cette année son 10ème anniversaire. Grâce à lui, la traditionnelle distribution de barils récupérateurs d’eau de

pluie et de composteurs domestiques revient pour une 9e année !

Il reste encore quelques jours aux citoyens pour s’inscrire et courir la chance de remporter un

article écologique à prix réduit !

Voici la liste des magasins de votre région qui accueilleront prochainement une distribution :

• Longueuil – IGA extra Place Longueuil (825, Boulevard Saint-Laurent Ouest, J4K 2V1)

La distribution aura lieu le 21 avril 2018 de 12h à 15h

• Longueuil – IGA extra Marché Vincent (3315 Chemin Chambly, J4L 4K5)

La distribution aura lieu le 22 avril 2018 de 12h à 15h

• Sainte-Julie – IGA extra Marché du Faubourg Ste-Julie (2055, Rue Principale, J3E 1W1)

La distribution aura lieu le 29 avril 2018 de 12h à 15h

• Varennes – IGA extra Supermarché du Carrefour (1777, Route 132, J3X 1P7)

La distribution aura lieu le 2 mai 2018 de 16h à 19h

La distribution de barils et de composteurs, en bref :

• 9e édition en tournée au Québec et au Nouveau-Brunswick du 19 avril au 15 juillet 2018

• Plus de 101 000 items environnementaux distribués depuis le début du programme, en 2010

• 4800 litres d’eau économisés par an par baril, soit 3 % de la consommation d’eau potable

d’un Québécois

• 150 kilogrammes de déchets organiques détournés de l’enfouissement ou de l’incinération

par an par composteur

• Un prix exceptionnel de 30 $ par article grâce au financement du Fonds Éco IGA

• 5 escouades du Jour de la Terre qui parcourent le Québec et le Nouveau-Brunswick pendant

12 semaines pour remettre les barils et composteurs aux citoyens

• Des barils issus du réemploi et des composteurs fabriqués à partir de plastique recyclé

• La possibilité pour chacun de faire chez lui, un geste simple et concret pour l’environnement,

tout en économisant de l’argent !

Inscrivez-vous, c’est gagnant !

Afin d’obtenir un baril ou un composteur à prix réduit, les citoyens doivent s’inscrire sur le site

Internet du Jour de la Terre. Les inscriptions s’échelonneront sur 3 périodes débutant le 28 février,

le 21 mars et le 4 avril 2018 et se termineront 10 jours avant chaque date de distribution, par le

tirage au sort des gagnants.