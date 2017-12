Dissolution de la Chambre de commerce et d’industrie de Varennes

L’économie de Varennes est toujours en effervescence et son développement continue de transformer notamment le boulevard Lionel-Boulet ainsi que le secteur de l’ancien parc pétrochimique. En huit ans, 87 nouvelles entreprises ont ouvert leurs portes à Varennes, dont le Groupe Jean Coutu, ce qui représente près de 3 000 emplois sur son territoire. Pourtant, malgré ce bouillonnement, les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Varennes (CCIV) ont voté pour sa dissolution le 7 décembre dernier…

Il y a eu 87 nouvelles entreprises en quelques années seulement, mais le nombre de membres de la CCIV n’a pas beaucoup augmenté malgré tout. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, expliquent le vice-président, Éric Drapeau, et l’un des membres, Guillaume Marchand. Beaucoup d’événements ont été organisés au fil des années pour dynamiser l’organisme, attirer les nouveaux gens d’affaires et amasser des fonds pour le fonctionnement de la Chambre : événements spéciaux à grand déploiement comme les Soupers des chefs, livre de recettes, séances de formations pour répondre aux besoins, spectacles, casinos, etc.

Ces activités sont parfois lourdes à organiser et ce sont souvent les mêmes bénévoles qui mettent la main à la pâte, alors qu’ils doivent s’occuper en plus de leur entreprise, une situation que l’on voit bien souvent dans d’autres regroupements du genre.

À la croisée des chemins…

Outre un certain essoufflement des piliers, il y a aussi l’émergence des réseaux sociaux, de Facebook à LinkedIn, qui permettent d’une certaine façon d’assurer une forme de réseautage d’affaires et d’obtenir une visibilité facilement et gratuitement. Peut-être aussi, avancent messieurs Drapeau et Marchand que l’on se retrouve à la croisée des chemins pour de telles associations et que le « véhicule » n’est plus le bon, qu’il a fait son temps et qu’il doit évoluer vers autre chose…

La CCIV a pu compter sur de nombreux partenaires, dont la Ville de Varennes au premier chef, mais leur apport comptait pour 30 à 35 % des besoins financiers de l’organisme pour, entre autres, assurer une permanence, le reste devant être comblé principalement par les frais d’adhésion et les différentes activités payantes. À ce sujet, un signal avait envoyé au mois de janvier dernier alors que la permanence avait été abolie…

Le 7 décembre dernier, le vice-président, Éric Drapeau a remplacé le président, Sébastien N. Falardeau, qui a été retenu à la dernière minute. M. Drapeau a expliqué lors de l’assemblée générale annuelle qu’on ne peut pas techniquement proposer une fusion avec une autre chambre de commerce car, selon la charte, la CCIV doit procéder à la cessation de ses activités.

Au point 7 de l’ordre du jour, les membres n’avaient pour ainsi dire pas d’autres choix que de voter pour la dissolution de la Chambre de commerce et d’industrie de Varennes qui avait 61 années d’existence. « C’est un jour triste! », a alors lancé une des personnes présentes…