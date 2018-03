Comment discuter de l’exploitation sexuelle avec les jeunes

Sujet qui revient constamment dans l’actualité, l’exploitation sexuelle demeure une problématique complexe surtout pour qui n’est pas un expert en la matière. Mais comme cette question fait partie des réalités d’aujourd’hui auxquelles les jeunes peuvent être confrontés, elle nécessite de franches discussions auprès des adolescents et les préadolescents afin de les protéger. Dans cette optique, l’équipe Mobilis du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est, qui se spécialise dans la connaissance du phénomène, tiendra une rencontre d’information à l’intention des parents afin de les outiller pour dépister et intervenir plus rapidement auprès de leur progéniture. Cette soirée se tiendra le jeudi 15 mars 2018, à 19 h, au CISSS de la Montérégie-Est, Centre administratif Adoncour, 575, rue Adoncour, à Longueuil, salle T078-T080. Comme le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire. Voir : http://www.facebook.com/cisssme” www.facebook.com/cisssme, section Événements.

Les spécialistes encouragent les parents à ouvrir la communication avec les jeunes sur différents volets touchant l’exploitation sexuelle. Ils recommandent de leur expliquer ce qu’est un réel consentement aux relations sexuelles. Aussi de parler des valeurs comme le respect de soi et des autres. Sur l’aspect de la criminalité, il sera de mise de leur indiquer qu’une personne n’a pas à poser des gestes ou à faire des choses contre ses valeurs, sa volonté ou son désir. Par ailleurs, consommer de l’alcool ou des drogues comporte des risques et conséquences : vaut-il mieux leur rappeler.

Contexte

L’exploitation sexuelle implique généralement une situation, un contexte ou une relation dans lesquels un individu profite de l’état de vulnérabilité ou de dépendance d’une personne ou de l’existence d’une inégalité des rapports de force, dans le but d’utiliser le corps de cette dernière à des fins d’ordre sexuel, en vue d’en tirer un avantage pécuniaire ou personnel. Elle est reconnue comme étant la manifestation d’un abus de pouvoir, qui ne peut être toléré dans une société qui défend les valeurs de justice et d’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’agit en fait d’une forme de violence faite aux femmes.