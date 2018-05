La directrice du Théâtre de la Ville de Longueuil reçoit la Médaille de l’Assemblée nationale

Crédit photo : Théâtre de la Ville de Longueuil

La directrice générale du Théâtre de la Ville (TDLV), Danielle Bilodeau, s’est vu remettre la Médaille de l’Assemblée nationale pour son engagement envers le Théâtre de la Ville au cours des quinze dernières années et pour sa contribution au développement culturel sur la Rive-Sud. La reconnaissance lui a été remise le 24 mai dernier par la députée de Taillon, Diane Lamarre, à l’occasion du spectacle de Daniel Lavoie qui clôturait la saison 2017-2018 du Théâtre de la Ville.

« Danielle Bilodeau a contribué à positionner le Théâtre de la Ville comme un leader dans le paysage de la diffusion au Québec, en plus de favoriser le développement des publics et d’assurer une fidélité et une confiance remarquables envers les propositions que leur offre le TDLV », a souligné Diane Lamarre.

La députée a également évoqué la passion, l’ouverture et le leadership démontrés tout au long de son mandat en plus de son « immense talent et sa capacité intrinsèque de rassembler ». « Votre sensibilité, votre regard unique, vous les avez partagés avec le public et vous nous avez fait grandir grâce à votre vision. »

La Médaille de l’Assemblée nationale du Québec est remise par les député(e)s de l’Assemblée nationale en guise de reconnaissance à des personnes ayant contribué par leur engagement auprès de leur communauté.

Diplômée de l’Université Laval, Danielle Bilodeau a d’abord enseigné la musique, avant d’être attirée par la radio où elle a réalisé notamment, pour Radio-Canada, des émissions d’actualité artistique. Directrice générale du Théâtre de la Ville depuis 2004, elle tirera sa révérence au terme de la saison. Le conseil d’administration de même que toute l’équipe la félicitent pour ses nombreuses réalisations.

(Source : TVL)