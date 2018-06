Le directeur général de la Ville de Sainte-Julie reçoit le Prix Distinction de l’ADGMQ

Crédit photo : Courtoisie

Le directeur général de la Ville de Sainte-Julie, M. Pierre Bernardin, a reçu mercredi à Rimouski le Prix Distinction de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), à l’occasion du congrès annuel de l’organisation. Cet honneur reconnaît l’excellence des directeurs généraux municipaux qui se démarquent par leur leadership et leurs réalisations.

Urbaniste de formation et détenteur d’une maîtrise en analyse de gestion urbaine de l’École nationale d’administration publique (ENAP) et d’une certification en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés (CAS), M. Bernardin cumule 36 ans d’expérience en gestion municipale. Il est directeur général de la Ville de Sainte-Julie depuis 2011 et sous sa gouverne, la municipalité a obtenu de prestigieuses distinctions pour l’originalité et l’efficacité de ses programmes, dont un Prix Excellence, monde municipal de l’Institut d’administration publique du Québec et un Prix en infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Le jury de l’ADGMQ a sélectionné à l’unanimité la candidature de M. Bernardin puisqu’il s’est démarqué par son leadership innovant, empathique et participatif, de même que par le rôle qu’il a joué dans la reconstruction du viaduc de la sortie 102 de l’A-20 en un temps record, la mise en oeuvre de la planification stratégique de la Ville, l’implantation du nouveau terminus et l’aménagement de la piste cyclable du Grand-Coteau.

« M. Bernardin mérite cet honneur, car son leadership transformationnel, sa gestion participative et ses qualités de mentor ont propulsé l’organisation vers l’amélioration des services, l’efficience interne et le rayonnement des initiatives locales dans l’ensemble du milieu municipal. Nous sommes très fiers de notre directeur général et nous le félicitons chaleureusement », commente la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Tous les détails concernant le Prix Distinction et les activités de l’ADGMQ sont disponibles sur le site Internet adgmq.qc.ca.