D’importantes quantités de pluie attendues

Crédit photo : iStock

Après la neige printanière, d’importantes quantités de pluie sont attendues dans les prochaines heures. Des inondations sont possibles.

Environnement Canada prévoit de 25 à 30 mm de pluie dans la région à partir de ce matin. La pluie sera parfois forte.

Le sol gelé a une capacité réduite pour absorber cette quantité de pluie. Il est possible que des inondations surviennent, notamment dans les basses terres.

« Ne vous approchez pas des endroits où le sol est affaissé près des rivières, des ruisseaux et des ponceaux », prévient Environnement Canada.

Ces précipitations liquides sont une gracieuseté d’une importante dépression arrivant du Midwest américain qui sera sur les Grands Lacs aujourd’hui.

Elle apporte un mélange de précipitations allant de la pluie sur les régions les plus à l’ouest, à la neige sur celles du centre du Québec, en passant par une zone de pluie verglaçante entre les deux.

Des avertissements de pluie verglaçante sont en vigueur dans certains secteurs du Québec. La Montérégie n’est actuellement pas touchée par ces avis. Environnement Canada précise toutefois qu’il est possible que d’autres avertissements soient émis dans les prochaines heures.

Les régions de Lacolle, Saint-Jean-Marieville, Sorel-Yamaska, Verchères-Belœil, Châteauguay-La Prairie et Longueuil-Varennes sont touchées par l’avertissement de pluie en vigueur.

Cocktail météo à venir

Outre cet épisode de pluie, la semaine s’annonce difficile d’un point de vue météorologique.

Après une brève accalmie demain, un autre système est en vue pour jeudi et vendredi. De la pluie et un cocktail de précipitations sont attendus à la fin de la semaine.

Environnement Canada surveille cette autre dépression. Elle fait actuellement l’objet d’un bulletin météorologique spécial pour les régions de Hemmingford, Huntingdon, Saint-Rémi, Soulanges, Valleyfield-Beauharnois, Vaudreuil, Lacolle, Saint-Jean-Marieville, Sorel-Yamaska, Verchères-Belœil, Châteauguay-La Prairie, Longueuil, Varennes, Brome-Missisquoi, Coaticook, Granby-Waterloo et Mont-Orford-Lac Memphrémagog. (Mention de source: TC Media)