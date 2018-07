Diminution du taux de la taxation scolaire à la Commission scolaire des Patriotes

La Commission scolaire des Patriotes a fixé un taux unique régional de taxation scolaire pour 2018-2019 : celui-ci s’élève à 0,17832 $ par 100 $ d’évaluation. Il représente une baisse de 0,01545 $ par rapport à l’année précédente pour les contribuables. À noter qu’il y a également une exemption pour les premiers 25 000 $ de valeur de l’immeuble. Ces changements font suite à la réforme du système de taxation scolaire du Gouvernement du Québec.

La CSP souligne cependant qu’il est possible que certains comptes de taxes augmentent en raison de l’augmentation de la valeur des immeubles sur certains territoires. Signalons que les comptes de taxes ont été postés le 3 juillet dernier.

Budget

Le 26 juin dernier, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes a adopté un budget équilibré de 373 273 531 $ pour l’année scolaire 2018-2019. Seulement 3,4 % de ce budget est consacré aux dépenses administratives centrales, ce qui est essentiel pour le soutien aux établissements scolaires. « C’est donc 96,6 % du budget de la CSP qui est dédié au fonctionnement des écoles et des centres de formation, principalement en salaire de personnes dévouées en service direct aux élèves, mais aussi en matériel, en entretien des bâtiments et en équipement, ainsi qu’au transport scolaire et aux services de garde », a expliqué la présidente de la CSP, Hélène Roberge.

La CSP compte 33 000 élèves sur son vaste territoire.