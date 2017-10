Diane Lamarre remet une médaille de l’Assemblée nationale à Charles Sucsan

La députée de Taillon, Diane Lamarre, porte-parole de l’Opposition officielle en matière de santé, d’accessibilité aux soins et de soutien à domicile, a remis à Charles Sucsan, artiste longueuillois de longue date, d’origine franco-hongroise et québécois d’adoption, une médaille de l’Assemblée nationale pour l’ensemble de sa carrière d’artiste ainsi que pour l’honneur que le gouvernement de Hongrie lui a rendu. C’est en présence des citoyens de Taillon et du chef du Parti québécois, Jean-François Lisée ainsi que de nombreuses personnalités politiques que la cérémonie a eu lieu.

Cet événement a permis de souligner le travail exceptionnel de monsieur Sucsan. Madame Lamarre a d’abord tenu à souligner l’honneur que lui a décerné le gouvernement Hongrois à l’occasion du 60e anniversaire du soulèvement et du combat pour la liberté du peuple hongrois contre l’oppression communiste. En 1956, Monsieur Sucsan a accueilli les réfugiés Hongrois venus chercher asile au Québec et leur a souvent servi d’interprète pour faciliter leur intégration. Le peuple des Magyars luttait pour sa liberté, pour la sauvegarde de son identité face à l’impérialisme germano-autrichien. Sa constance, sa détermination et son savoir-faire ont joué un rôle déterminant dans l’intégration de la communauté hongroise. Au cours des années, Monsieur Sucsan s’est toujours impliqué dans la communauté hongroise d’ici.

Comme artiste, il a commencé sa production permanente dès 1960 à Montréal puis à Longueuil. À travers ses œuvres, on décèle son amour pour le peuple hongrois et sa passion pour le Québec, qu’il a décliné sous toutes sortes de médiums, l’huile, l’acrylique, la céramique, la sculpture, le pastel, la gravure, etc.

Monsieur Sucsan est infatiguable et participe encore et toujours à des expositions ici et ailleurs, dont à Toronto le moins prochain. Nombreuses sont les pièces qui portent sa signature dans de grandes collections privées et publiques.

« Monsieur Sucsan est un artiste inspirant dont l’engagement est communicatif, convaincu et convaincant. Son enthousiasme et son dévouement ne se démentent pas, tout comme son amour inconditionnel du Québec » a déclaré Madame Lamarre.

« Merci de tout cœur pour votre contribution artistique, pour votre engagement à l’intégration de notre communauté hongroise et pour votre attachement à l’endroit de toute la communauté de Taillon et du Québec. »

(Source : Bureau de Diane Lamarre)