Dévoilement d’une murale symbolique à l’école secondaire De Mortagne

Oeuvre de l’artiste peintre Myrtha Pelletier

Un tryptique créé par l’artiste peintre bouchervilloise Myrtha Pelletier accroche désormais le regard de tous ceux qui empruntent le couloir menant à la cafétéria de l’École secondaire De Mortagne. Intitulée 1968-2018 – De Mortagne, plus qu’une école, cette murale qui mesure 90 pouces sur 40 met en scène un amalgame hétéroclite de différentes personnalités publiques qui ont étudié à cet établissement durant leur adolescence. « Elle consiste à démontrer que des gens connus ayant passé par cette école ont réussi. Je souhaite qu’elle inspire les jeunes élèves à persévérer », a expliqué l’auteure du tableau qui a reçu cette commande à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement.

L’année dernière, à l’occasion du 350e anniversaire de fondation de Boucherville, Mme Pelletier avait réalisé une autre fresque qui a été installée à l’entrée du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Il s’agissait d’un des legs de la Corporation des fêtes de 2017. Dans le cas de la murale à l’école secondaire, il est de nouveau question d’un legs mais le financement provient d’une dizaine d’entreprises, d’institutions, d’élus et d’organismes locaux qui ont tenu à soutenir cette réalisation artistique porteuse d’un message d’encouragement auprès des jeunes. « J’espère que les élèves vont être interpellés à ne pas lâcher devant ça; c’est une oeuvre significative », a mentionné la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, qui a félicité l’artiste et remercié les donateurs pour leur appui financier.

Dans la première section du tryptique se retrouvent d’anciens enseignants ayant fait carrière à De Mortagne en plus de certains élus comme Manon Massé, Pierre Moreau, Pierre Brodeur, maire de Saint-Lambert de même que le comédien Patrice L’Écuyer. La seconde section met sous les projecteurs parmi d’autres le maire Jean Martel, le député fédéral Xavier Barsalou Duval de même que des athlètes ayant étudié au programme sport-études, Isabelle Brasseur et Sébastien Lareau. Des éléments visuels rappellent certaines matières enseignées et le volet des spectacles qui a toujours eu une importance à l’école. La troisième section accorde une place de choix au volet international avec des symboles qui reflètent les grandes capitales du monde, le sport et la chanteuse Marie-Mai parmi d’autres figures.

Myrtha Pelletier a travaillé des centaines d’heures pour la réalisation de cette oeuvre originale. Le principal défi aura été de reproduire les traits des personnalités afin que le spectateur puisse les reconnaître au premier coup d’oeil. Beaucoup d’efforts en somme mais qui valaient le coup!

Tableau des donateurs

Denis Messier & Charlotte Darche, Le Boisé

Armand Lefebvre, Légion royale canadienne, filiale Pierre Boucher

Nathalie Roy, députée de Montarville

Stéphane Bergeron, ex-député de Verchères et ex-étudiant

Xavier Barselou-Duval, député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères et ex-étudiant

Florence Junca Adenot, ex-présidente de la Corporation des fêtes de Boucherville

Danielle Beaulieu, PDG Hôtel Mortagne

Paul Dulude, D.G. Caisse Desjardins de Boucherville

Gilles Dubreuil, Canadian Tire Boucherville

Natalie Savoie, PDG des Résidences Soleil