Dévoilement d’une capsule temporelle de 1964 au cégep Édouard-Montpetit

Lors de l’inauguration du pavillon Le Caron du cégep Édouard-Montpetit, en 1964, à l’époque de l’Externat classique de Longueuil, les pères Franciscains qui dirigeaient cette maison d’enseignement avaient enfoui sous une pierre d’un mur extérieur une capsule temporelle contenant divers documents témoignant de cette époque. À leur tour, les dirigeants actuels du cégep viennent de sortir cette capsule de sa cachette pour en dévoiler le contenu. Cet événement, tenu le 14 septembre pour clore le 50e anniversaire de l’établissement, s’est déroulé en présence d’une centaine d’invités, tous curieux de connaître le contenu du mystérieux coffret de plomb des années ’60 qui avait été scellé avec de la soudure.

Parmi les articles laissés aux «générations futures» figuraient des documents officiels de l’Externat classique, des journaux étudiants de l’époque, des médailles et d’autres objets religieux de même que les discours du président de l’Association générale des étudiants de l’Externat classique de Longueuil et du Révérend Père Gonzalve Poulin. La cérémonie a été filmée et peut être visionnée en se rendant à : cegepmontpetit.ca/50CEM.

Legs du 50e anniversaire

Soucieux de partager ces trouvailles au plus grand nombre possible, le Cégep prévoit rendre prochainement disponibles les objets et documents trouvés dans la capsule de 1964. Les visiteurs aux deux campus pourront aussi découvrir le parcours historique, un itinéraire de 50 stations illustrées, dévoilées au cours de l’année 2017-2018 et portant sur des moments marquants, des lieux et des personnes qui ont façonné l’histoire du Cégep. Bientôt, des mosaïques-souvenirs de moments forts des festivités et rappelant les valeurs de l’établissement feront leur apparition sur les murs. Enfin, la vitrine Web du 50e anniversaire, disponible au cegepmontpetit.ca/50CEM, permettra en tout temps de consulter l’historique détaillé du Cégep, de retracer les moments phares de cette année et de revoir les capsules vidéo et témoignages réalisés pour l’occasion.

Des capsules temporelles conçues à l’ÉNA

L’École nationale d’aérotechnique, tout comme le Campus de Longueuil, a sa propre capsule temporelle, qui a été enfouie au cours de l’été. Conçues par Mathieu Beauchamp, technicien au banc d’essai au Département de propulseur et diplômé de l’ÉNA, elles ont été construites à partir d’un système d’échappement de moteur d’avion de l’ÉNA, une façon originale de réutiliser ce matériau. Sur les deux campus, l’emplacement sera identifié pour marquer le coup. Une nouvelle capsule a été mise sous scellé pour n’être ouverte qu’au 100e anniversaire de l’établissement, en 2067.