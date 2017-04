Dévoilement d’une brochure sur la vie de Pierre Boucher, fondateur de Boucherville

Avril revêt un caractère particulier pour Boucherville. Le 19 de ce mois marquera le 300e anniversaire du décès du fondateur, Pierre Boucher. Un des temps forts des célébrations du 350e anniversaire de fondation de Boucherville se prépare autour de cette date. La Corporation des fêtes 2017 met déjà la table à cet effet. L’organisme vient de dévoiler une brochure consacrée à la vie du premier seigneur de Boucherville. La publication à saveur pédagogique s’intitule Pierre Boucher 1622-1717 Fondateur et seigneur de Boucherville Personnage historique du Québec Un héros à découvrir.

Le lancement de ce document d’une trentaine de pages s’est déroulé la semaine dernière à la bibliothèque municipale, en présence d’une foule d’invités ayant un intérêt commun pour l’histoire. La rencontre s’est tenue au lendemain de la reconnaissance et de la désignation de Pierre Boucher comme personnage historique du Québec par le ministère de la Culture et des Communications. Un grand personnage parmi d’autres à l’époque de la Nouvelle-France ayant apporté une contribution significative à l’histoire.

La présidente de la Société d’histoire des Îles Percées, Suzanne Gibeau Carignan, a eu le mandat de rédiger la brochure sur le fondateur de Boucherville. Quelques membres de la SHIP l’ont aidée dans cette tâche. L’auteure a fait moult recherches sur son sujet. Elle a suivi la trace de Pierre Boucher au fil de ses lectures. Une certitude ressort : il a eu un parcours exceptionnel! «En préparant ce projet, mon intention a été de faire découvrir ses réalisations et son héritage, ce dont nous pouvons être fiers», a indiqué Mme Gibeau Carignan avec émotion.

La publication résume les faits marquants de la vie de Pierre Boucher, de sa carrière et du développement de sa seigneurie des Îles Percées qu’il a nommée Boucherville. Natif de Mortagne-au-Perche, en Basse-Normandie, le fondateur de Boucherville est arrivé en Nouvelle-France à l’âge de 13 ans. Plus tard à l’été 1652, il épouse en seconde noces Jeanne Crevier. Le couple aura 15 enfants. En 1667, il planifie l’établissement de sa seigneurie. Les premières concessions seront attribuées en 1673. Sa seigneurie deviendra un modèle en Nouvelle-France.

Sur la couverture de la publication, l’auteure a choisi comme illustration un tableau représentant Pierre Boucher. Il s’agit d’une peinture réalisée par Frédéric Back en 1965. Un don de la famille La Barre à la Ville de Boucherville. À l’endos figurent les armoiries de la famille Boucher dont la devise est Fais ce que dois Advienne que pourra.

D’autres collaborateurs ont contribué à cet ouvrage : le peintre Yvon Provost, la graphiste Pascale Breton et la vice-présidente aux communications de la Corporation des fêtes 2017, Denyse Journault qui a eu la responsabilité de correctrice et réviseure de la publication. Tous les foyers de la ville ont reçu la nouvelle brochure par la poste.