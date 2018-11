Dévoilement des plans de la première maison de la Fondation Véro & Louis à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Il y a un an, Véronique Cloutier et Louis Morissette annonçaient officiellement la construction à Varennes de la toute première maison spécialement conçue pour répondre aux besoins des adultes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA), pour lesquels un soutien constant est nécessaire. Le 21 novembre dernier, ils dévoilaient les plans et la maquette du projet dont la construction a débuté ce mois-ci, tout en précisant que le coût global d’élaboration est estimé à 4 150 000 $.

L’ouverture de cette maison bien spéciale est prévue pour décembre 2019 et elle pourra accueillir jusqu’à vingt résidents. Sa conception a été confiée à la firme d’architectes Atelier TAG qui a analysé, avec l’aide d’une équipe de l’Université de Montréal, différents types de projets à travers le monde qui répondent à des besoins similaires.

« Nous tenions à avoir une firme d’architectes créative pour nous accompagner dans notre projet novateur. Celle qui a imaginé les plans de la première maison, l’architecte Manon Asselin, est aussi une professeure reconnue à l’Université de Montréal. Son expérience académique fut fort appréciée pendant tout le processus créatif de la maison. Nous sommes très fiers du résultat et nous avons tellement hâte de pouvoir l’inaugurer! », a lancé Louis Morissette.

Mme Asselin a expliqué que les espaces communs se trouveraient au premier niveau et les chambres au deuxième étage, comme dans bien des maisons. L’espace a été conçu pour répondre aux besoins sensoriels uniques des adultes avec un TSA. Une attention particulière a donc été portée à la lumière, à la température, à l’acoustique et aux matériaux.

Une campagne de 17 millions de dollars

Les responsables de la Fondation Véro & Louis ont rappelé qu’il existe actuellement au Québec des maisons de répit et des services intermédiaires pour les adultes autistes, mais que peu de services permanents spécifiques aux personnes vivant avec un TSA sont offerts. La Fondation Véro & Louis a donc innové en créant un concept reproductible qui comprend une maison adaptée, de la recherche, une intégration dans la communauté et surtout le développement de l’autonomie des résidents.

« Le financement est loin d’être terminé. L’objectif de la campagne majeure est ambitieux : 16 900 000 $ pour le développement du concept de vie et pour le reproduire dans cinq milieux différents à travers le Québec. Malgré tout, on doit continuer à avancer, car il y a des centaines de familles qui sont à bout de souffle et qui ont besoin d’aide. Cette urgence d’agir nous incite à persévérer. Nous sommes convaincus que de nombreuses familles, fondations et entreprises nous appuieront », a mentionné Véronique Cloutier qui a remercié les partenaires et fournisseurs, dont la Ville de Varennes et le maire, Martin Damphousse.

Qu’est-ce que l’autisme ?

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) fait partie de l’ensemble des troubles neurodéveloppementaux.

Le TSA a un impact dans deux domaines du développement: la communication et les interactions sociales ainsi que les comportements, activités et intérêts restreints ou répétitifs. Le portrait clinique peut grandement varier d’une personne à l’autre. Chacune présente une combinaison unique de caractéristiques, de forces et de défis. Le degré de soutien nécessaire varie selon l’âge, les caractéristiques cognitives et comportementales et la présence de conditions associées. Les manifestations peuvent également changer avec le temps. Les personnes autistes représentent un groupe tellement hétérogène qu’on dit souvent qu’il y a autant de formes d’autisme que de personnes autistes. (Mention de source: Fédération québécoise de l’autisme)

• 11 ans Jusqu’à 11 ans d’attente pour des services d’hébergement

• 4x plus souvent On retrouve le TSA 4 fois plus souvent chez les hommes que chez les femmes

• 1,4% 1,4 % de la population québécoise vit avec le trouble du spectre de l’autisme (source : Fédération québécoise de l’autisme)

• 21 ans Âge où les adultes ne vont plus à l’école