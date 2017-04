Dévoilement des lauréats du premier appel de projets en économie sociale de DEL

Crédit photo : DEL

(Communiqué de DEL)

C’est en compagnie d’une centaine d’entrepreneurs collectifs, d’acteurs socioéconomiques et de partenaires que Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) et le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil ont procédé à l’annonce officielle des lauréats de son premier appel de projets en économie sociale. Lancé le 29 novembre dernier, l’appel de projets a permis de recueillir quinze dossiers desquels sept se sont distingués. Une somme totale de 150 000 $ en contribution non remboursable fut répartie aux sept entreprises lauréates. Les projets de ces dernières créeront quantité de retombées sociales et créeront 29 emplois à temps plein et partiel. Cette annonce fut réalisée dans le cadre du Rendez-vous de l’économie sociale, événement visant à engager une discussion sur les enjeux de développement du territoire de l’agglomération de Longueuil et la place de l’économie sociale comme pistes de solution.

Des retombées démontrées

Démontrant l’excellence des entreprises d’économie sociale, l’appel de projets a notamment permis de faire connaître les retombées engendrées par les entrepreneurs collectifs : « L’économie sociale, c’est comme l’agriculture : il faut la soutenir pour la voir grandir. Les sommes remises par DEL et le Pôle aux entreprises lauréates permettront de créer des retombées sociales et des emplois qui seront bénéfiques pour l’ensemble de notre agglomération », a déclaré Monique Bastien, conseillère municipale et membre du comité exécutif de la Ville de Longueuil.

Analysés par un comité de sélection composé d’experts de l’entrepreneuriat collectif et de la finance solidaire, les projets ont été évalués à partir de critères prédéfinis tels que la viabilité économique et la solidité de la démarche entrepreneuriale : « l’entrepreneuriat collectif est une culture vivante, plurielle et florissante. DEL est fier d’y contribuer, par le biais de l’appel de projets qui accélère, encourage et récompense le développement de projets d’entrepreneuriat collectif. Nos contributions financières assurent de bien enraciner, dans notre communauté, cette façon d’entreprendre différemment », explique Mme Julie Ethier, directrice générale de DEL.

Des projets distinctifs

Les projets lauréats sont les suivants :

1. Professionnalisation des services offerts en résidences pour personnes aînées par AMÉLYS de Longueuil. L’entreprise entend déployer un service alimentaire de qualité aux résidents, tout en offrant des services complémentaires selon les besoins des résidences.

2. Amélioration des services offerts aux enfants 0-12 ans à besoins particuliers par LE CENTRE PETITE ÉCHELLE de Longueuil. L’objectif du projet est d’améliorer les passerelles de communication entre les professionnels du Centre et les spécialistes des différents services publics et privés fréquentés par les enfants.

3. Diversification des clientèles minimisant l’impact de la saisonnalité du carnet de commandes de DOSE CULTURE de Longueuil. Le projet consiste à déployer un plan de commercialisation permettant de percer les secteurs commercial et industriel.

4. Expansion et diversification des clientèles de l’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL de Longueuil. Par le développement de séries de concerts adaptés, L’OSDL entend rejoindre une clientèle plus vaste et hétéroclite.

5. Développement des volets commercial et éducatif à l’offre de LA TABLÉE DES CHEFS de Longueuil. Le Food bus entreprendra une tournée d’événements d’envergure ainsi qu’une tournée de 15 écoles pour offrir ses services culinaires et développer l’éducation culinaire.

6. Optimisation de la prestation des formations informatiques de RÉSEAU INTERNET BROSSARD de Brossard. Le projet consiste à améliorer les formations, et cela, avec le renouvellement des outils de travail, soit le parc informatique.

7. Mise en place d’une cuisine de transformation des aliments sous vide par MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION de Brossard. Mission Nouvelle Génération souhaite valoriser les surplus alimentaires récoltés et permettra de gérer de façon équitable et efficace les surplus alimentaires.