Dévoilement des gagnants du concours de photo “Ma ville, mon histoire, mon fleuve”

Photographes amateurs et professionnels étaient invités à soumettre leurs meilleurs clichés (anciens ou récents) mettant en valeur la beauté des quatre saisons et illustrant le patrimoine de Contrecœur. Les participants avaient près d’une année complète pour faire parvenir leurs clichés au comité de sélection. Les photos étaient évaluées selon les critères suivants : l’originalité, la qualité de la photo, la composition de l’image et la qualité technique.

« Nous souhaitions voir notre Ville à travers les yeux des gens qui l’habitent; des photos vraies et évocatrices qui permettraient à tous de redécouvrir Contrecœur sous un nouvel angle. L’année du 350e anniversaire de Contrecœur était le moment tout désigné pour tenir ce concours et encourager les citoyens à capturer la beauté des saisons et le patrimoine qui définit notre histoire » a mentionnée la mairesse Mme Maud Allaire.

« Le concours lancé par Contrecœur touristique s’est ajouté à la longue liste des activités en lien avec le 350e de Contrecœur. En tant que membre du jury, je peux vous confirmer que la quantité et la qualité des photos reçues étaient remarquables. Sans grande surprise, nous avons évalué des dizaines de coucher de soleil et étonnement, c’est plutôt une photo d’un point de vue complètement différent, de la levée du soleil sur la ville qui figure parmi les photos gagnantes » a affirmé Catherine Paquette, membre du conseil d’administration de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur et membre du jury du concours photo.

L’annonce des gagnants a eu lieu lors de la Grande finale des fêtes du 350e, le 24 novembre dernier, au cours d’un 5 à 7 protocolaire :

– Catégorie jeunesse (18 ans et moins) : Mme Alexandra Labarre avec « Un oiseau »

– Catégorie libre (incluant les non-résidents) : Mme Louise Cornelissen avec « Brumeuse couverture hivernale »

– Catégorie citoyen : Mme Flora White avec « Sentier des pins »

Les gagnantes ont remporté un prix de 250 $ et ont pu voir leur photo encadrée. Les photos gagnantes seront exposées à la mairie de Contrecœur (5000, route Marie-Victorin), en janvier 2019. Un panier cadeau d’une valeur de 90 $, comprenant plusieurs produits locaux, tiré parmi tous les participants, a été remporté par Mme Karine Handfield.