Dévoilement de la programmation culturelle estivale à Longueuil

Crédit photo : Ville de Longueuil

La Ville de Longueuil a dévoilé sa programmation culturelle estivale intitulée Prenez place. Regroupées sous les thèmes spectacles, événements, expositions, patrimoine et littérature, les nombreuses sorties et activités gratuites qui seront offertes à la population confirment à nouveau que Longueuil est une destination de choix pour se divertir, découvrir et explorer durant l’été.

« La Ville promet encore une fois une programmation culturelle très riche et diversifiée avec plusieurs incontournables et des nouveautés. À Longueuil, nous avons à cœur d’offrir à nos citoyennes et nos citoyens des activités et des événements qui leur permettent de passer un été inoubliable, et ce, à deux pas de chez eux. Les occasions seront nombreuses pour prendre part à la fête! », a affirmé la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Nouveautés

L’expérience plus

Cette année, les spectateurs auront la chance de vivre une « expérience plus » lors de certaines soirées : nouvelles ambiances, dégustations, activités spéciales et plusieurs surprises. Notons entre autres la possibilité de participer à la grande envolée de papillons avant le spectacle du jeudi 12 juillet, un moment magique. Les papillons seront en vente dès le 24 mai et plusieurs concours offriront la chance aux citoyens de gagner leur papillon!

Les Journées histoire et patrimoine de Longueuil!

En collaboration avec les organismes du Pôle Histoire et Patrimoine de Longueuil, plusieurs activités seront proposées aux citoyens curieux d’en connaître davantage sur l’histoire : la conférence Ville Jacques-Cartier dans Nègres blancs d’Amérique, le colloque De Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville à la Nouvelle-Orléans, commémoration internationale, les visites et expositions d’archives sous le thème des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, et les expositions au musée de la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue.

Spectacles

Du mardi au dimanche

De nombreux spectacles gratuits seront présentés aux quatre coins du territoire durant les mois de juillet et d’août : rendez-vous au parc Fernand-Bouffard pour les mardis Desjardins, au parc Empire les mercredis, sur le parvis de l’église Saint-Hubert les jeudis, au parc Saint-Charles les vendredis, à la Place Charles-Le Moyne pour les samedis Place à la danse, et, finalement, près de l’œuvre d’Armand Vaillancourt au parc Michel- Chartrand et sur la terrasse de la bibliothèque Raymond-Lévesque les dimanches. Les citoyens sont invités à assister gratuitement à des spectacles de qualité avec des artistes de grand talent, dont Mike Lee, Laurence Jalbert, Tommy Charles, David Morino, Vincent Vallières, Luc De Larochellière et plusieurs autres.

Pianos publics et théâtre

Pour les musiciens en herbe et les artistes accomplis, des pianos seront disponibles tout l’été : un premier au carré Saint-Jean-Baptiste, un autre sur la terrasse du 156, boulevard Churchill et, finalement, un troisième à la bibliothèque Raymond-Lévesque. Pour les amoureux du théâtre, le Théâtre du 450 présentera gratuitement, du 11 juillet au 29 août, dix représentations en plein air de la pièce À la recherche de Peter Pan. La pièce Au pied du lit de mon père ainsi que quatre œuvres découvertes seront pour leur part présentées à faible coût à la chapelle Saint-Antoine entre le 10 août et le 1er septembre.

Événements

Sommet des arts et de la musique de Longueuil (SAM)

Le SAM aura lieu du 5 au 8 juillet cette année et présentera quatre grands volets : un concert en plein air de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) avec l’artiste invitée Brigitte Boisjoli le 6 juillet au parc Michel-Chartrand, une journée complètement cirque sur la rue Saint-Charles Ouest le samedi 7 juillet, l’Estival de Canes, qui permettra la création d’une grande fresque en direct par plusieurs graffeurs de renom au parc de la Cité du 6 au 8 juillet, et un parcours d’art actuel extérieur, également au parc de la Cité, à compter du 6 juillet et disponible tout l’été. La chorale Arc-en-ciel donnera également une prestation en plein air le jeudi 5 juillet dans le stationnement adjacent à la Maison de la culture de Longueuil.

20e édition du Festival country

Le Festival country de Longueuil tiendra sa 20e édition sur le terrain de la pointe de la voie maritime du Saint- Laurent du 22 au 26 août. Un événement à ne pas manquer avec plus de 30 artistes invités!

Expositions

Maison de la culture Du 2 juin au 9 septembre, la Maison de la culture consacrera ses salles à l’exposition La Pastèque fête ses 20 ans, une exposition dessinée! Cette exposition vise à faire découvrir l’une des grandes maisons d’édition spécialisée en bande dessinée ainsi que la réalité des bédéistes québécois, dont Isabelle Arseneault, Réal Godbout et Michel Rabagliati. Ce dernier donnera d’ailleurs une conférence le samedi 7 juillet.

L’exposition rétrospective Zocalo : 25 années de création, qui regroupe une cinquantaine d’œuvres réalisées par des créateurs qui ont collaboré au développement de Zocalo, centre d’artistes en art imprimé, sera présentée dans des bibliothèques et à Plein sud.

Patrimoine

Le Mois de l’archéologie – une programmation bonifiée!

Durant le mois d’août, plusieurs activités sous le thème « À la découverte des anciens moulins de Longueuil » seront proposées gratuitement aux citoyens, dont La soirée autour du four, les journées d’activités familiales et l’expérience Archéologues d’une semaine pour les jeunes de 5 à 11 ans. De plus, la Société d’histoire de Longueuil offrira plusieurs activités au départ de la Maison André-Lamarre.

Littérature

La roulotte à livres

En plus des nombreuses activités de lecture offertes aux tout-petits et aux jeunes dans les différentes bibliothèques, notons également le retour de l’incontournable roulotte à livres qui se déplacera encore cette année dans plus de 10 parcs de la Ville tout au long de l’été, avec des animateurs qui présenteront des livres aux sujets variés aux jeunes de 12 ans et moins.

Pour consulter la programmation complète, les horaires et les lieux des activités, visitez longueuil.quebec/prenez-place ou consultez le magazine Espace Culture, accessible dans les édifices municipaux et dans tous les lieux de diffusion de la programmation dès le 24 mai.

(Source : Ville de Longueuil)