Dévoilement de la programmation culturelle estivale à Boucherville

Le Rendez-vous de la mairie avec l’OSDL déplacé au 6 septembre

Avec 23°C au mercure, la Ville de Boucherville n’aurait pu mieux choisir meilleur jour pour lancer sa programmation culturelle estivale mercredi dernier. Le soleil, symbole des beaux jours, était de la partie. Le temps fort de cette série d’activités divertissantes demeure le Rendez-vous de la mairie avec la présence de l’OSDL au parc de la Rivière-aux-Pins. Pour cette huitième édition de ce concert extérieur gratuit, la date de l’événement sera déplacée au 6 septembre. De fait, les musiciens dirigés par le chef Marc David doivent participer à une autre soirée en plein air au mois de juillet tout près de Boucherville. Il était donc préférable de ne pas avoir deux événements similaires dans une période rapprochée.

Pour ce concert symphonique au cours duquel sont attendus des milliers de spectateurs, trois chanteurs invités seront accompagnés des musiciens de l’Orchestre : Marie-Michèle Desrosiers, son ancien collègue de Beau Dommage, Michel Rivard et l’incontournable Marc Hervieux, toujours fidèle à la formule des Rendez-vous de la mairie. Chacun puisera dans son répertoire d’artiste soliste, mais il est question de planifier quelques pièces à succès du groupe fétiche des années ’70, ce qui devrait faire plaisir aux nostalgiques de cette époque déjà lointaine.

Fête nationale

Encore beaucoup d’action prévue à la fête nationale les 23 et 24 juin. Le premier soir des festivités aura un programme bien rempli : remise de prix de l’Ordre du mérite, spectacle de la Tournée Supernova avec cinq artistes sur scène : Marie-Denise Pelletier, William Deslauriers, Nadja, Maxime Landry et Alexe Gaudreault. Suivront les traditionnels feux d’artifice et de la danse avec deux DJs, DJ M-PAK et DJ SYM. Le lendemain après-midi, place aux activités familiales pour les enfants sous une thématique de pirates.

Des Airs d’été Desjardins

Les spectacles extérieurs du mercredi soir reviennent en force en juillet et août. L’auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières sera le premier invité à se produire sur le parvis de l’église Sainte-Famille le 11 juillet. Suivront Caroline Savoie, le 18 juillet, Kevin Parent, le 25 juillet, Damien Robitaille, le 1er août et Les Ringos, le 8 août.

Les Rendez-vous champêtres Desjardins proposeront trois dimanches de musique classique au parc De La Broquerie les 8 et 22 juillet de même que le 5 août. Au même endroit seront aussi présentés les Contes au jardin les 15 et 29 juillet tout comme le 12 août.

Toujours en ce qui a trait aux arts de la scène, trois spectacles intimistes à surveiller sur la terrasse du Café centre d’art : Caravane le 14 juin, Ilam le 19 juillet et Clay and Friends le 16 août.

Les projections en plein air Cinéma-POP reviennent à l’affiche au Marché public Lionel-Daunais les 12-19 et 26 juillet de même que le 2 août. S’ajoutera à ces soirées familiales un ciné-concert « Les plus belles musiques de film Prise 2 » avec le pianiste Enzo de Rosa et la soprano Isabelle Metwalli le 9 août.

Retour également des croisières vins et fromages ou feux d’artifice à compter du 22 juin.

Un carnet culturel décrivant l’ensemble de la programmation a été posté à tous les foyers de la municipalité.