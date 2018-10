Dévoilement de la programmation de l’Halloween à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie et certains organismes du milieu passent en mode Halloween en annonçant les activités thématiques qui se dérouleront jusqu’au jour J, incluant le patin libre costumé, une foire hantée, des concours, etc.

Voici la programmation :

Concours sur Facebook : deux prix à gagner

Les façades de plusieurs résidences julievilloises se démarquent par leurs décors mettant en vedette des fantômes, monstres, citrouilles et autres symboles de l’Halloween. La Ville souhaite les partager à tous en créant un album de photographies sur sa page Facebook. Les citoyens peuvent transmettre une photo de leur décor ou celui d’un autre résident en écrivant à communications@ville.sainte-julie.qc.ca ou en transmettant un message à https://www.facebook.com/villesaintejulie/. Deux sacs de sport à l’effigie de la Ville contenant des objets promotionnels seront offerts au hasard parmi toutes les personnes qui auront transmis une photo.

Concours de décoration de citrouilles à la bibliothèque

Jusqu’au 28 octobre, les membres de la bibliothèque de tous âges sont invités à participer à ce concours en exposant la citrouille non vidée qu’ils ont sculptée, peinte ou décorée. Des chèques-cadeaux seront offerts en prix. Pour participer, il faut remplir le formulaire prévu à cet effet disponible au comptoir de l’aide au lecteur ou en ligne sur ce lien : https://bit.ly/2PFUilD.

Heure du conte de l’Halloween

Les 6 à 9 ans sont invités à participer costumés à une heure du conte thématique le vendredi 26 octobre à 18 h 30 à la bibliothèque. L’activité est gratuite, mais il est requis de s’inscrire en ligne ou à la bibliothèque.

Festival d’automne

La deuxième édition du festival d’automne se déroulera à la place publique, à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph, le 27 octobre prochain de 10 h à 16 h. Au programme, plusieurs activités gratuites : animations, fermette, décoration de citrouilles, jeux animés, parcours de motricité pour les 0-5 ans, funambulisme sur une sangle souple (slackline), tyrolienne pour les tout-petits et maquillage à l’aérographe, etc. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain.

Patin libre costumé

Les citoyens sont invités à se costumer pour le patin libre le dimanche 28 octobre de 11 h 20 à 12 h 40 sur la glace Letang à l’aréna de Sainte-Julie. Le tarif est de 1 $ pour les enfants et de 2 $ pour les adultes. Le casque protecteur est obligatoire pour tous.

Foire hantée

Le mercredi 31 octobre, la Maison des jeunes de Sainte-Julie tiendra une foire hantée de 18 h à 21 h au 1581, chemin du Fer-à-Cheval. Cette activité gratuite est ouverte à tous.

La soirée d’Halloween

Le mercredi 31 octobre en soirée, les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent effectueront une surveillance accrue dans les rues. Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie parcourront également le territoire. De plus, des bénévoles du Club Optimiste sillonneront la ville à bord de véhicules clairement identifiés.